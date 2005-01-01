Георгия Данелию ввели в искусственную кому

Народный артист СССР и режиссер Георгий Данелия в ночь на воскресенье, 24 февраля, с воспалением легких попавший в реанимацию одной из столичных клиник, введен в искусственную кому, сообщила его супруга Галина Данелия.

«Врачи ввели его в медицинскую кому. Сейчас проводят обследования, следят за состоянием», – приводит ее слова ТАСС.

О госпитализации Данелии стало известно ранее в воскресенье. Режиссер давно имеет проблемы с легкими. По предварительным данным, у него обнаружен пневмоторакс – скопление воздуха или газов в плевральной области.

Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. Снял фильмы «Я шагаю по Москве» (1963), «Афоня» (1975), «Мимино» (1977), «Осенний марафон» (1979), «Кин-дза-дза!» (1986), «Настя» (1993).