Георгий Данелия попал в реанимацию

Народный артист СССР Георгий Данелия с воспалением легких госпитализирован в одну из московских клиник, он находится в реанимации, сообщила супруга режиссера Галина.

«Георгий Николаевич в больнице, у него воспаление легких. Сейчас он в реанимации», – передает ее слова ТАСС.

Она не уточнила, когда он попал в больницу.

Данелия – советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, публицист, народный артист СССР (1989), лауреат Госпремии СССР (1978) и госпремии России (1997). Режиссер фильмов «Мимино», «Афоня», «Кин-дза-дза», «Я шагаю по Москве».