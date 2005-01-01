Режиссера Георгия Данелию вывели из искусственной комы

Режиссера и народного артиста СССР Георгия Данелию вывели из искусственной комы, в которой он пребывал после попадания в реанимацию одной из клиник Москвы с воспалением легких.

«Его вывели из комы. Состояние гораздо лучше, есть перспектива выздоровления», – приводит ТАСС слова его супруги Галины Данелии.

Напомним, Данелия попал в реанимацию 24 февраля. Врачи ввели его в искусственную кому.

Известность режиссеру принесла картина «Я шагаю по Москве». Среди дальнейших его работ были «Афоня», «Мимино», «Кин-дза-дза!», «Настя» и другие. Данелия является лауреатом Государственных премий России, СССР и РСФСР. Он трижды был обладателем премий «Ника» и «Кинотавр», получил премию «Золотой орел», а также неоднократно становился призером зарубежных фестивалей. Также режиссер награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней.