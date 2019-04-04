Умер Георгий Данелия

Советский и российский кинорежиссер Георгий Данелия ушел из жизни в возрасте 88 лет, сообщают СМИ со ссылкой на семью режиссера. Незадолго до смерти режиссера его супруга Галина Юркова-Данелия сообщала, что ее муж, госпитализированный в феврале, чувствует себя гораздо лучше.

Об этом пишет «Новая газета».

Сообщение об этом подтвердили в Союзе кинематографистов России. Кроме того, о смерти режиссера сообщил РИА «Новости» друг семьи, фотограф Юрий Рост.

В понедельник, 1 апреля, супруга режиссера Галина Юркова-Данелия сообщала РИА «Новости», что ее муж чувствует себя намного лучше, однако врачи не планируют его выписывать. «Он еще в больнице, но трубку у него уже убрали, так что дышит самостоятельно», – говорила она.

Данелия попал в реанимацию 24 февраля. Врачи ввели его в искусственную кому, а 26 февраля он вышел из комы.

Георгий Данелия родился в Тифлисе 25 августа 1930 года, год спустя его семья переехала в Москву. В 50-х годах окончил Московский архитектурный институт, работал архитектором в Институте проектирования городов.

В 1959 году окончил Высшие режиссерские курсы при «Мосфильме» в мастерской Михаила Калатозова, после которых начал работать в киностудии режиссером-постановщиком.

В 1960 году вышла его дебютная картина «Сережа» по одноименной повести Веры Пановой. Фильму присудили Гран-при на Международном кинофестивале в Карловых Варах.

Режиссер снял фильмы «Я шагаю по Москве», «Афоня», «Мимино», «Кин-дза-дза!», «Настя» и другие. Лауреат Государственных премий России, СССР и РСФСР, трижды удостоен премий «Ника» и «Кинотавр», обладатель премии «Золотой орел», неоднократно становился призером зарубежных фестивалей. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней.