Путин выразил соболезнования родным Данелии

Президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким режиссера Георгия Данелии, скончавшегося в четверг на 89 году жизни.

«Выдающийся режиссер, сценарист, яркий и неординарный человек, Георгий Николаевич Данелия создал фильмы, которые стали настоящим событием в отечественном кинематографе. Через всю свою жизнь и творчество он пронес уважение к ценностям гуманизма, к искусству и зрителям», – приводится на сайте Кремля текст телеграммы.

Он отметил, что скорбь родных и близких от утраты «разделяют коллеги Георгия Николаевича, последователи и ученики, многочисленные почитатели его дарования в России и за ее пределами».

Данелия умер в четверг. Его жена незадолго до этого говорила, что он чувствует себя гораздо лучше после того, как попал в реанимацию 24 февраля. Тогда врачи ввели его в искусственную кому, из которой он вышел 26 февраля.