Вахтанг Кикабидзе покинет Грузию, если та «попадет в рабство к России»

Знаменитый советский и грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе, недавно отметивший 80-летие, заявил, что готов покинуть родину, из-за того, что многие ее граждане «поддерживают Россию», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В интервью изданию «Квирис палитра» («Палитра недели») Кикабидзе заявил, что Грузия «по-прежнему находится в военном положении» по отношению к России, однако при этом его возмущение вызывает то, что «очень многие (в Грузии) поддерживают Россию».

«Если в Грузии так продолжится, очень многие уедут. И я уеду! В такой Грузии я жить не хочу!», – сказал он.

По словам Вахтанга Кикабидзе, то обстоятельство, что многие в Грузии «поддерживают Россию», является «изменой Родине».

«Надо быть или свободными, или рабами», – заявил он.

Кикабидзе также подверг критике экс-главу МИД Саломэ Зурабишвили, которую поддерживает правящая «Грузинская мечта» на предстоящих 28 октября выборах президента.

«Она – пророссийская женщина», – заявил легендарный «Мимино».

Кикабидзе, в последние годы страдающий от различных болезней, после войны-2008 отказывается посещать Россию с гастролями, критикуя ее руководство. Вместе с тем в 2015 году он выступал в Киеве, посвятив концерт памяти «Небесной сотни».

Примечательно, что Саломэ Зурабишвили, возглавлявшая МИД в 2004-2005 годах, приняла активное участие в процессе вывода из Грузии российских военных баз. Оппоненты сейчас критикуют ее за то, что она говорит об ответственности экс-президента Михаила Саакашвили в войне с Россией.

Напомним, летом много шума наделало заявление Кикабидзе о ненавистик Советскому Союзу.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, о чем забыл грузинский актер, говоря о ненависти к СССР.