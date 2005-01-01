Басилашвили вступился за Кикабидзе

Народный артист Советского Союза Олег Басилашвили поддержал актера и певца Вахтанга Кикабидзе, который раскритиковал герб СССР.

«Если внимательно посмотреть на герб Советского Союза, то мы увидим, что на нем изображен земной шар в окружении золотистых колосьев, а земной шар весь покрыт эмблемой «серп и молот». То есть все страны, которые, допустим, не хотели идти по социалистическому, коммунистическому пути, они тоже, так сказать, приговаривались этим гербом к тому, чтобы стать в результате коммунистическими странами», – заявил артист.

Таким образом, по его словам, на гербе СССР «была зафиксирована экспансия Советского Союза на мировую революцию», передает радиостанция «Говорит Москва».

Басилашвили также назвал Кикабидзе талантливым артистом, который стал бы знаменитым в любой стране.

На этой неделе Вахтанг Кикабидзе сообщил, почему обрадовался распаду СССР и за что ненавидит герб Советского Союза.

Слова артиста вызвали неоднозначную реакцию. Так, публицист Эдуард Лимонов назвал Кикабидзе «идиотом с грузинских круч», а председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Twitter заявил, что Кикабидзе стал знаменитым только благодаря СССР и время прибавило ему только возраста, а не мудрости.

В то же время актера поддержал писатель и публицист Виктор Шендерович.

Сам Кикабидзе позже пояснил, что говорил о нелюбви к гербу СССР, а не к людям.