Кикабидзе рассказал о своей госпитализации

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе заявил, что находится в больнице на плановой госпитализации.

«Ничего не произошло, я уже шесть лет как через день лежу в больнице и прохожу процедуру диализа», – сказал Кикабидзе, передает РИА «Новости».

Артист также отметил, что не получал приглашения на похороны певца Иосифа Кобзона. «Никто не приглашал на похороны», – цитирует «Говорит Москва» Кикабидзе.

Кобзон скончался в четверг на 81-м году жизни. Во время российско-грузинского конфликта в 2008 году произошла его ссора с Кикабидзе.