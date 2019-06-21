Чего-то мы, видимо, не понимали про Грузию

Взгляд
21 июня, пятница  |  Последнее обновление — 18:29  |  vz.ru
Разделы

Россияне беднеют от кредитов

Владимир Путин ответил на острый вопрос о доходах населенияФото: Алексей Светлов/Интерпресс/ТАСС
Владимир Путин разъяснил парадоксальную ситуацию с доходами населения. Когда, с одной стороны, зарплаты и социальные выплаты увеличиваются, а с другой – реальные доходы населения падают. Одна из причин такого положения дел в закредитованности россиян. Не выйдет ли этот пузырь боком всей российской экономике? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Кудрин дрейфует в сторону Глазьева

Алексей Кудрин изменил взгляд на финансовую политикуФото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Владимир Путин традиционно ломает представления политизированной публики о том, как надо. В ходе прямой линии он не стал никого публично наказывать. Наоборот, Путин все время брал ответственность на себя, подавая тем самым пример всем российским чиновникам. С неожиданной стороны показал себя и нынешний глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Подробности...
Перейти а раздел…

Выполнить поручение Путина об ополченцах будет непросто

К Владимиру Путину обратились с просьбой жители дагестанского села БотлихФото: RT на русском/Youtube
Президент РФ поручил правительству приравнять дагестанских ополченцев к ветеранам боевых действий. Справедливость такого шага не вызывает вопросов, тем более что грядет 20-летняя годовщина со дня вторжения басаевцев в Дагестан. Но проблема с предоставлением статуса ветерана боевых действий гораздо глубже и сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Подробности...
Перейти а раздел…

Зеленский рискует остаться бессильным президентом

Кандидатов в депутаты от партии Зеленского буквально набирали по объявлениюФото: Zuma/ТАСС
До голосования за новых депутатов Верховной рады остался всего месяц. Его досрочное проведение принципиально важно для президента Зеленского, переживающего «медовый месяц» в отношениях с избирателями. Но есть ли у главы государства шансы повторить свой успех на парламентских выборах, от которых полностью зависит его политическая дееспособность? Подробности...
Перейти а раздел…

Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
Перейти а раздел…

Чего-то мы, видимо, не понимали про Грузию

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Дорогие грузины! Вас серьезно так взволновала задница нашего депутата (которого и в России-то мало кто знает) не в том кресле, что вы готовы воевать друг с другом? Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

О чем я говорил с Путиным

Борис Акимов, создатель фермерского кооператива LavkaLavka
На прямую линию президента я попал, в общем-то, случайно. А вот вопрос задал совсем не случайный. Я уверен, что региональные продуктовые (и не только) бренды – это то, что даст мощный импульс к развитию малых территорий. Ведь еда – не просто еда, а способ изменить все вокруг. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Это не молодежь – не та, это вы – не те

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Можно сколько угодно оттачивать свое остроумие по поводу «безмозглых блогеров-малолеток», но это ничуть не изменит того, что миллионы подписчиков Кати Адушкиной наши сограждане. И государство правильно делает, что пытается их слышать. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как обманывают российских автомобилистов

    Честный Взгляд: Путин отвечает за всё

    Как болезни мировых лидеров проявлялись на публике

      Перейти а раздел…

      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
      Подробности...

      Чернобыль переживает туристический бум

      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
      Подробности...

      Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

      В пятницу в Восточно-Китайском море произошло опасное сближение российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» и американского эсминца Chancellorsville. По оценке российской стороны, именно американский корабль подошел на расстояние до 50 метров. Этот случай заставляет вспомнить инциденты, которые закачивались столкновением кораблей
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Кайлер Групп»: История о том, как с нуля преуспеть в швейном деле

        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

        «УМНАЯ SREDA»: Как сделать скамейку из 5 тысяч пакетов

          Перейти а раздел…
          В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии?
          • Да

          • Нет

          За последние пять лет ваша жизнь улучшилась или ухудшилась?
          • Улучшилась

          • Ухудшилась

          • Не изменилась

          Вы готовы сортировать отходы перед тем, как выбросить мусор?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:США вновь предложили ввести санкции против госдолга России
            МВД создаст структуру для борьбы с подлогом наркотиков в ходе расследованийЗахарова развенчала миф о грузинском гостеприимствеСбитый Ираном американский беспилотник оказался экспериментальнымРусский язык в украинском сегменте интернета оказался популярнее мовы
            Канделаки объяснила природу многослойной провокации в ГрузииБлогеры сыронизировали по поводу украинских флагов на протестах в ТбилисиТрамп заявил, что отменил удар по Ирану за 10 минут до начала атакиМИД дал россиянам рекомендации, как вести себя в Грузии
            Иран заявил о решении не сбивать самолет США с людьми на бортуВ РСТ рассказали, как повлияли на туристов беспорядки в ГрузииОпубликованы снимки обломков сбитого Ираном американского беспилотникаСторонники ПЦУ избили прихожанок канонической Церкви

            Главная тема


            Судьба памятника советским солдатам в Латвии повисла на волоске

            акция насилия


            Названы имена организаторов беспорядков в Грузии

            дружба народов


            Лукашенко назвал Кадырова братом

            «нет никакого сожаления»


            Грузинский депутат объяснил свои слова про «убийства русских»

            Видео

            сегмент авиаперевозок


            Российский авиапром нацелился на уникальную нишу мирового рынка

            штурм парламента


            Саакашвили использовал депутата Госдумы для госпереворота

            парадоксальная ситуация


            Россияне беднеют от кредитов

            вера в победу


            Гафт призвал больную раком Александру Яковлеву вернуться на сцену, если «хватит сил»

            викторина


            В чём Россия первая в мире?

            Политический цугцванг


            Дмитрий Дробницкий: Персидская ловушка для Трампа

            Ипостаси Путина


            Андрей Бабицкий: 17 мгновений страны

            Поколение блогеров


            Ирина Алкснис: Это не молодежь – не та, это вы – не те

            на ваш взгляд


            В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии?


            Общественное мнение

            Чего-то мы, видимо, не понимали про Грузию

            Общественное мнение
            самые актуальные темы дня в блогосфере
            		 21 июня 2019, 17:48

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            20 июня у стен Парламента Грузии прошли массовые акции протеста против непонятно чего. Поводом стало то, что руководитель российской делегации на Межпарламентской ассамблее православия «не туда сел», а результатом – массовые столкновения с русофобскими лозунгами и отставка спикера грузинского парламента. И, судя по всему, это не окончательные итоги. Российские журналисты пытаются понять, что это было. 

            Мария ЗАХАРОВА, официальный представитель МИД РФ: Я часто спрашиваю моих знакомых и друзей, живущих в Грузии и связанных с ней кровными узами: насколько безопасно россиянам ездить на грузинские курорты? Ответ всегда один: 100% безопасно. Да, мы вчера видели эту кошмарную провокацию, устроенную, между прочим, в разгар туристического сезона. Кто-то может гарантировать, что заведенная провокаторами толпа не ринется крушить отели? Кто? Кто сейчас в Грузии это может гарантировать? И МИД России завален вопросами СМИ: каковы рекомендации по посещению россиянами Грузии? Вывод лично для меня печален: вчерашние погромы больше всего вреда нанесли самой Грузии. Источник

            Тина КАНДЕЛАКИ, журналистка, телеведущая: Столкновения вокруг парламента в Грузии – это многослойная провокация, которая, с одной стороны, не отражает реального отношения подавляющего большинства грузин к России, а с другой – свидетельствует о том, что наша внешняя политика в отношении близкого нам народа провалилась. Мы смотрели MTV в начале 90-х – за годы до того, как Василий Стрельников стал приобщать к американской культуре россиян. Кто виноват в том, что открытость грузин ко всему новому искусно использовали для создания такого бэкграунда, который привел нас к политическому противостоянию? Ведь Россия, как известно, стоически не хотела ничего предложить в противовес. Не сомневаюсь, что Сергей Гаврилов и в мыслях не держал ответить неблагодарностью на грузинское гостеприимство. Гостеприимство, которое нельзя было нарушать и тем людям, которые поддались на манипуляцию и пошли свергать главу собственного (!) парламента. Но если мы будем поджигать мост с нашей стороны, он только быстрее сгорит. Источник 
             

            На ваш взгляд

             
            В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии?


            Владимир СОЛОВЬЕВ, журналист: Очевидно, что теперь технология майдана используется для максимальной радикализации политики. Выжечь любую форму демократической смены власти. Не позволить власти перейти от радикалов к избирателям. Навязать свою волю большинству. Сломать волю большинству, посмевшему на выборах не отдать свой голос радикалам. Зачистить воспоминания об общем прошлом и ростки симпатии к России. А вот уже изнасилованную страну подчинить внешней политической воле, которая, как правило, и подогревала радикалов. Источник

            Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС

            Дмитрий СОКОЛОВ-МИТРИЧ, журналист, писатель: Грузины обижаются, что гостя из России посадили на самое почетное место – согласно грузинским же традициям. Украинцы обижаются, что в России говорят «на Украине», согласно нормам русского языка, прописанным во всех учебниках. И только русским десять раз наплевать, что «Россия» по-латышски будет «Криевия». Никаких претензий к латышам, никаких обид и протестов. Все-таки мы и правда великая нация. Источник

            Дмитрий МИХАЙЛИН, медиаменеджер: Дорогие грузины! Я вас очень люблю – ни одного говенного человека среди грузин мне за всю жизнь не встретилось, а только наоборот. И Грузию очень люблю. Но, ребята, давайте, наконец, начнем думать своим умом. Мы – своим, а вы – своим. И, вот когда вы начнете думать своим умом, вы поймете, что это гребаный кирдык – то, что там у вас происходит.

            Вас серьезно так взволновала задница нашего депутата (которого и в России-то мало кто знает) не в том кресле, что вы готовы воевать друг с другом? Вы серьезно не видите связи между готовящимся ЛГБТ-парадом, на котором настаивали все европейские посольства, и вот той вакханалией, которая там у вас сейчас? Вы реально готовы поставить знак равенства между свободой гей-парада и свободой быть православным (а депутаты вроде по этому поводу заседали)? Вот прям да? Только честно ответьте сами себе.

            Думать своим умом – значит действовать в своих, а не в чьих-то чужих интересах. Мы это начали давно (за что, правда, огребаем, ну и пусть, зато совесть чиста). И у меня к вам – не совет, кто я такой, чтоб давать советы – а просьба: думайте о себе и о Грузии, а не о ком-то другом. И тогда вы с удивлением обнаружите, что Россия вам – не враг, а единственный настоящий друг. Мы не навязываемся, нам своих проблем достаточно, но просто так объективно выходит. Это понимание когда-нибудь обязательно случится, но пусть бы пораньше. В смысле – не слишком поздно. Источник

            Екатерина ВИНОКУРОВА, журналист: Я про Грузию не понимаю только одно. Я все хотела туда съездить, потому что Грузия – это гостеприимство. Мы это знаем с детства. Мы знаем, что, стоит зайти в настоящий грузинский ресторан – оказываешься как дома. Что сосед-грузин – это круче любого родственника в плане помочь, подсказать и так далее. Так вот, я не очень понимаю, как все же вышло, что – ОК, даже примем версию, что «депутат сел не на тот стул». Но даже в России бы над этим похихикали, и первым бы посмеялся спикер.

            В биографии депутата Гаврилова реально нет следов боевых действий в Абхазии. Как «не тот стул» может стать поводом для того, чтобы напасть на гостей? Я что-то, видимо, не понимала в Грузии. Источник

            Петр АКОПОВ, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД: Грузия никак не может смириться с тем, что после разрыва с Россией (то есть распада СССР) стала никому не нужной и слабой. С тем, что живет, зарабатывая в России (а где делают деньги грузины – в Америке?) и на России. Смириться не может – но злится при этом на Россию, которая якобы отняла у нее Абхазию и Южную Осетию. Не Россия отняла – сами грузины все потеряли, напугав своих соседей еще во время развала СССР. А теперь злятся – на себя самих на самом деле.

            На месте Кремля я бы закрыл выезд туристов из России – на три месяца. И импорт грузинского вина – на такое же время. И остановил денежные переводы – до тех пор, пока Тбилиси официально не извинится не только за нападение на депутата Госдумы, но и за заявления своих руководителей о том, что все это «российская провокация». Нужно иногда приводить в чувство даже несчастного глупца... Источник


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

            Другие мнения

            О чем я говорил с Путиным

            Борис Акимов, создатель фермерского кооператива LavkaLavka
            На прямую линию президента я попал, в общем-то, случайно. А вот вопрос задал совсем не случайный. Я уверен, что региональные продуктовые (и не только) бренды – это то, что даст мощный импульс к развитию малых территорий. Ведь еда – не просто еда, а способ изменить все вокруг. Подробности...
            Обсуждение: 5 комментариев

            Это не молодежь – не та, это вы – не те

            Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
            Можно сколько угодно оттачивать свое остроумие по поводу «безмозглых блогеров-малолеток», но это ничуть не изменит того, что миллионы подписчиков Кати Адушкиной наши сограждане. И государство правильно делает, что пытается их слышать. Подробности...
            Обсуждение: 26 комментариев

            Персидская ловушка для Трампа

            Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
            Президент США не просто выдвинулся на второй срок, но и проходит сейчас одну из самых серьезных за все время президентства проверок на профпригодность. От того, начнет ли он войну с Ираном, зависит не только его политическая судьба. Подробности...

            17 мгновений страны

            Андрей Бабицкий, журналист
            Семнадцатая по счету прямая линия президента показала, что Владимир Путин совершенно не опасается говорить с Россией на языке ее бед, поскольку у него есть понимание, которым он делится с аудиторией, как эти беды преодолевать. Подробности...
            Обсуждение: 97 комментариев

            Зеленский и не собирался останавливать войну

            Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
            Это не так-то просто осознать в 21-м веке: война в Донбассе идет ежедневно. Ежедневно убивают людей и разрушают дома. Но периодически случаются и обострения, как недавнее. Самое поганое, что Киев и не думает ее прекращать. Подробности...
            Обсуждение: 79 комментариев

            Прорабов духа дилемма трусов и крестика не заботит

            Алексей Алешковский, сценарист
            Моральное негодование, как говорил Пелевин, способно наполнить любого идиота чувством собственного достоинства. Разум в дискуссиях теперь неуместен, вполне достаточно системы распознавания «свой – чужой». Подробности...
            Обсуждение: 81 комментарий

            В чем отличие России от Индонезии

            Андрей Медведев, Политический обозреватель
            Когда пытаются объяснить, что в Россию инвесторы не приходят, потому что власть у нас ужасна и авторитарна, это лукавство. Инвестиции – это не про бизнес, прибыль и тем более дружбу. Это про политику, контроль и влияние. Подробности...
            Обсуждение: 74 комментария

            Если довериться России, то откроется тайна

            Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
            Россия – это такая страна на ладошке у Бога. Если ты хороший человек и тебе в глубине души что-то очень надо, то она тебе даст – щедро и весело плеснет в лицо радугой, предутренней дымкой, белыми ночами и светом фонарей на Рубинштейна. Подробности...
            Обсуждение: 37 комментариев

            Чужой Георгий Жуков и власовцы под кроватью

            Дометий Завольский, историк-архивист
            То, что новые красные сейчас именуют «борьбой за историю», уместнее всего назвать даже не мракобесием, а изуверством. Изуверство – это не жестокость. Это искаженная, выродившаяся вера, ведущая ко всяческим мерзостям. Подробности...
            Обсуждение: 252 комментария

            Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............