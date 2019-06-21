Чего-то мы, видимо, не понимали про Грузию

20 июня у стен Парламента Грузии прошли массовые акции протеста против непонятно чего. Поводом стало то, что руководитель российской делегации на Межпарламентской ассамблее православия «не туда сел», а результатом – массовые столкновения с русофобскими лозунгами и отставка спикера грузинского парламента. И, судя по всему, это не окончательные итоги. Российские журналисты пытаются понять, что это было.

Мария ЗАХАРОВА, официальный представитель МИД РФ: Я часто спрашиваю моих знакомых и друзей, живущих в Грузии и связанных с ней кровными узами: насколько безопасно россиянам ездить на грузинские курорты? Ответ всегда один: 100% безопасно. Да, мы вчера видели эту кошмарную провокацию, устроенную, между прочим, в разгар туристического сезона. Кто-то может гарантировать, что заведенная провокаторами толпа не ринется крушить отели? Кто? Кто сейчас в Грузии это может гарантировать? И МИД России завален вопросами СМИ: каковы рекомендации по посещению россиянами Грузии? Вывод лично для меня печален: вчерашние погромы больше всего вреда нанесли самой Грузии. Источник

Тина КАНДЕЛАКИ, журналистка, телеведущая: Столкновения вокруг парламента в Грузии – это многослойная провокация, которая, с одной стороны, не отражает реального отношения подавляющего большинства грузин к России, а с другой – свидетельствует о том, что наша внешняя политика в отношении близкого нам народа провалилась. Мы смотрели MTV в начале 90-х – за годы до того, как Василий Стрельников стал приобщать к американской культуре россиян. Кто виноват в том, что открытость грузин ко всему новому искусно использовали для создания такого бэкграунда, который привел нас к политическому противостоянию? Ведь Россия, как известно, стоически не хотела ничего предложить в противовес. Не сомневаюсь, что Сергей Гаврилов и в мыслях не держал ответить неблагодарностью на грузинское гостеприимство. Гостеприимство, которое нельзя было нарушать и тем людям, которые поддались на манипуляцию и пошли свергать главу собственного (!) парламента. Но если мы будем поджигать мост с нашей стороны, он только быстрее сгорит. Источник



На ваш взгляд В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии? Да

Нет



Владимир СОЛОВЬЕВ, журналист: Очевидно, что теперь технология майдана используется для максимальной радикализации политики. Выжечь любую форму демократической смены власти. Не позволить власти перейти от радикалов к избирателям. Навязать свою волю большинству. Сломать волю большинству, посмевшему на выборах не отдать свой голос радикалам. Зачистить воспоминания об общем прошлом и ростки симпатии к России. А вот уже изнасилованную страну подчинить внешней политической воле, которая, как правило, и подогревала радикалов. Источник

Дмитрий СОКОЛОВ-МИТРИЧ, журналист, писатель: Грузины обижаются, что гостя из России посадили на самое почетное место – согласно грузинским же традициям. Украинцы обижаются, что в России говорят «на Украине», согласно нормам русского языка, прописанным во всех учебниках. И только русским десять раз наплевать, что «Россия» по-латышски будет «Криевия». Никаких претензий к латышам, никаких обид и протестов. Все-таки мы и правда великая нация. Источник

Дмитрий МИХАЙЛИН, медиаменеджер: Дорогие грузины! Я вас очень люблю – ни одного говенного человека среди грузин мне за всю жизнь не встретилось, а только наоборот. И Грузию очень люблю. Но, ребята, давайте, наконец, начнем думать своим умом. Мы – своим, а вы – своим. И, вот когда вы начнете думать своим умом, вы поймете, что это гребаный кирдык – то, что там у вас происходит.

Вас серьезно так взволновала задница нашего депутата (которого и в России-то мало кто знает) не в том кресле, что вы готовы воевать друг с другом? Вы серьезно не видите связи между готовящимся ЛГБТ-парадом, на котором настаивали все европейские посольства, и вот той вакханалией, которая там у вас сейчас? Вы реально готовы поставить знак равенства между свободой гей-парада и свободой быть православным (а депутаты вроде по этому поводу заседали)? Вот прям да? Только честно ответьте сами себе.

Думать своим умом – значит действовать в своих, а не в чьих-то чужих интересах. Мы это начали давно (за что, правда, огребаем, ну и пусть, зато совесть чиста). И у меня к вам – не совет, кто я такой, чтоб давать советы – а просьба: думайте о себе и о Грузии, а не о ком-то другом. И тогда вы с удивлением обнаружите, что Россия вам – не враг, а единственный настоящий друг. Мы не навязываемся, нам своих проблем достаточно, но просто так объективно выходит. Это понимание когда-нибудь обязательно случится, но пусть бы пораньше. В смысле – не слишком поздно. Источник

Екатерина ВИНОКУРОВА, журналист: Я про Грузию не понимаю только одно. Я все хотела туда съездить, потому что Грузия – это гостеприимство. Мы это знаем с детства. Мы знаем, что, стоит зайти в настоящий грузинский ресторан – оказываешься как дома. Что сосед-грузин – это круче любого родственника в плане помочь, подсказать и так далее. Так вот, я не очень понимаю, как все же вышло, что – ОК, даже примем версию, что «депутат сел не на тот стул». Но даже в России бы над этим похихикали, и первым бы посмеялся спикер.

В биографии депутата Гаврилова реально нет следов боевых действий в Абхазии. Как «не тот стул» может стать поводом для того, чтобы напасть на гостей? Я что-то, видимо, не понимала в Грузии. Источник

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Грузия никак не может смириться с тем, что после разрыва с Россией (то есть распада СССР) стала никому не нужной и слабой. С тем, что живет, зарабатывая в России (а где делают деньги грузины – в Америке?) и на России. Смириться не может – но злится при этом на Россию, которая якобы отняла у нее Абхазию и Южную Осетию. Не Россия отняла – сами грузины все потеряли, напугав своих соседей еще во время развала СССР. А теперь злятся – на себя самих на самом деле.

На месте Кремля я бы закрыл выезд туристов из России – на три месяца. И импорт грузинского вина – на такое же время. И остановил денежные переводы – до тех пор, пока Тбилиси официально не извинится не только за нападение на депутата Госдумы, но и за заявления своих руководителей о том, что все это «российская провокация». Нужно иногда приводить в чувство даже несчастного глупца... Источник