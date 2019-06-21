Соловьев описал, как происходит «изнасилование Грузии»

Телеведущий Владимир Соловьев, комментируя акции протеста в Грузии, заявил, что технологию Майдана начали использовать для максимальной радикализации политики и подчинения «изнасилованной страны» внешней политической воле.

«События в Грузии показательные. Только наметились некоторые отклонения от радикального курса, как посыпались обвинения в пророссийских симпатиях власти. И даже запоздавшие заверения в ненависти к России, произносимые президентом Грузии, не успокаивают оппозицию», – написал Соловьев в Telegram.

По его словам, из ситуации в Тбилиси следует, что «теперь технология Майдана используется для максимальной радикализации политики».

«Выжечь любую форму демократической смены власти. Не позволить власти перейти от радикалов к избирателям. Навязать свою волю большинству. Сломать волю большинству, посмевшему на выборах не отдать свой голос радикалам. Зачистить воспоминания об общем прошлом и ростки симпатии к России. А вот уже изнасилованную страну подчинить внешней политической воле, которая, как правило, и подогревала радикалов», – добавил телеведущий.

Протесты начались в Тбилиси в четверг. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и попытались штурмовать парламент. К радикалам присоединилась оппозиция, потребовав отставки правительства. Спецназ разогнал участников беспорядков, применив водометы, слезоточивый газ и открыв стрельбу резиновыми пулями. По последним данным минздрава Грузии, в ходе беспорядков пострадали почти 40 правоохранителей и 17 протестующих. МВД Грузии обвинило оппозицию в попытке госпереворота.

В МИДе заявили, что грузинские радикалы специально использовали визит российской делегации на сессию Межпарламентской ассамблеи православия для проведения беспорядков.