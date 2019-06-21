Симонян показала последние секунды трансляции перед ранением продюсера Ruptly в Тбилиси

Главный редактор RT Маргарита Симоньян показала последние секунды трансляции Ruptly перед ранением продюсера видеоагентства.

«Продюсер Ruptly ранен резиновой пулей во время штурма парламента Грузии. В момент ранения он вел прямую трансляцию, она, конечно, прервалась», – написала Симоньян в Telegram.

Она также опубликовала последние секунды трансляции Ruptly.

Ранее сообщалось, что продюсер видеоагентства Ruptly был ранен резиновой пулей во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, протесты начались в Тбилиси в четверг. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и попытались штурмовать парламент. К радикалам присоединилась оппозиция, потребовав отставки правительства.

Спецназ разогнал участников беспорядков, применив водометы, слезоточивый газ и открыв стрельбу резиновыми пулями. По последним данным минздрава Грузии, в ходе беспорядков пострадали почти 40 правоохранителей и 17 протестующих. МВД Грузии обвинило оппозицию в попытке госпереворота.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили из-за протестов прервала рабочий визит в Минск.