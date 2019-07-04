Скворцова попросила купить Минздраву Falcon вместо SSJ-100

Министр здравоохранения Вероника Скворцова обратилась в правительство с просьбой закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), подотчетного Минздраву, французский самолет Falcon 7X. Он, по мнению министра, предпочтительнее SSJ-100, так как дешевле и больше подходит по характеристикам для роли самолета санитарной авиации.

В данный момент у ФМБА нет самолетов, и для закупки планируется только одно воздушное судно, передает РБК.

Самолет необходим агентству для проведения санитарно-авиационной эвакуации, следует из документа, в котором министр обосновывает, почему бизнес-джет Dassault Falcon 7X предпочтительнее Sukhoi Superjet 100.

Источник, близкий к Минздраву, пояснил, что специалисты ФМБА на основе анализа рынка выбрали вариант, наиболее подходящий по техническим характеристикам для санитарной авиации.

Так, у Falcon имеется ряд преимуществ «в дальности полета, ресурса авионики и других полетных характеристик». Особое внимание Скворцова обратила на «возможность использования данного типа самолета при осуществлении дальнемагистральных перелетов на высоких эшелонах в отдаленные точки России».



Данные преимущества особенно актуальны для выполнения беспосадочной медико-санитарной эвакуации в Москву и Санкт-Петербург из регионов Дальнего Востока, с закрытых территорий с опасными для здоровья человека «физическими, химическими и биологическими факторами» и объектов особой важности, например с космодромов Восточный и Байконур.



Еще одно преимущество Falcon, выделяемое министром, – малый разбег перед взлетом, что позволяет использовать его на ультракоротких взлетных полосах.

Кроме того, французский самолет дешевле. В случае поставки к четвертому кварталу 2020 года он, вместе с двумя медицинскими модулями с оборудованием, обойдется государству в 4,166 млрд рублей, а SSJ-100 – в 5,425 млрд рублей.

В письме Скворцова также указывает, что поручение купить самолет для ФМБА дала вице-премьер Татьяна Голикова 2 марта 2019 года.

Источник, знакомый с ходом переговоров, говорит, что ФМБА обсуждало поставку спецверсии SSJ-100 с его производителем, компанией «Гражданские самолеты Сухого», и получило от него коммерческое предложение.

Стоимость российского самолета со спецоборудованием, в зависимости от перечня, может составлять несколько миллиардов рублей. Два подобных самолета в медицинском исполнении уже эксплуатируются в составе МЧС, рассказал источник.



В 2014 году МЧС купило два SSJ-100 по цене 1,933 млрд рублей и 1,97 млрд рублей, следует из данных госзакупок.

Отмечается, что Falcon 7X производится компанией Dassault Aviation, максимальное число пассажиров – 19 человек, дальность полета – до 11 тыс. километров, крейсерская скорость – 904 км/ч. При этом SSJ-100 в базовой компоновке: максимальное количество пассажиров – 108, дальность полета до 4,5 тыс. километров, крейсерская скорость – 830 км/ч.

Ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Центра исследований транспортной политики Андрей Крамаренко отметил, что более вместительному и более тяжелому SSJ-100 нужна промежуточная посадка при перелете на Дальний Восток.

Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов добавил, что технические данные у Falcon лучше, но он способен перевозить только нескольких лежачих больных, а в SSJ-100 может поместиться несколько десятков человек.

Ранее «Аэрофлот» подтвердил планы на покупку 100 новых Sukhoi Superjet 100.