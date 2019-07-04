Скворцова попросила купить Минздраву Falcon вместо SSJ-100

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4 июля, четверг  |  Последнее обновление — 12:59  |  vz.ru
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Россия нашла союзника для борьбы с американской нефтью

Без России ОПЕК уже не тот Фото: Hussein Malla/AP/ТАСС
Критики сотрудничества России с Саудовской Аравией уверяют, что Россия зря снова продлила сделку с ОПЕК. Якобы это соглашение может выйти ей боком. После официального объявления о сделке цены на нефть и правда пошли вниз, а рубль – ослаб. Неужели нефтяное сотрудничество с саудитами перестало быть выгодным российской экономике?  Подробности...
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«Прямая линия» президента имеет особое продолжение

«Прямая линия» стала важным инструментом президентской властиФото: Алексей Никольский/РИА Новости
За две недели, прошедшие с момента «Прямой линии», Владимир Путин принял участие в большом количестве как российских, так и международных мероприятий. Но темы, затронутые в ходе общения главы государства с народом, по-прежнему в центре внимания президента. В среду он провел встречу с членами правительства, на которой обсуждалось выполнение поручений, данных по итогам «Прямой линии». Подробности...
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Почему россияне разочаровались в ведьмах

Менее чем за 20 лет количество россиян, верящих в разного рода магию, сократилось в разыФото: «Вий», киностудия «Мосфильм»
У колдунов, астрологов и медиумов крупные проблемы – россияне больше в них не верят. Несмотря на обилие телешоу, где демонстрируются якобы экстрасенсорные способности, всего за 10–15 лет граждане страны растеряли свое «мистическое мироощущение». Это свидетельствует об очень важных изменениях в государстве и обществе, не имеющих никакого отношения к магии. Подробности...
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Зачем Боливии российское оружие

Российское оружие нужно Боливии из-за США, но не для войны с СШАФото: Jose Lirauze/Reuters
В преддверии своего визита в Россию на переговоры с Владимиром Путиным президент Боливии Эво Моралес заявил об огромной заинтересованности в поставках российских вооружений. Прежде армия страны была клиентом Вашингтона, но теперь желает переориентироваться на Москву – и чем скорее, тем лучше. Но откуда такая спешка? С кем богатая газом Боливия вдруг собралась воевать? Подробности...
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В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
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Семейство Хачатурян и семейство Ченчи

Максим Соколов, публицист
Убийство Михаила Хачатуряна тремя его юными дочерьми – Кристиной, Ангелиной и Марией, случившееся 27 июля 2018 года, разительно похоже на убийство римского патриция Франческо Ченчи, случившееся 9 сентября 1598 года. Подробности...

Либерализм не имеет никакого отношения к свободе

Дмитрий Юрьев, политолог
Либерализм, конечно, близится к закату. Единственный вопрос: закатится ли он сам по себе, как гибельная для человечества ошибочная теория-практика, или закатит вместе с собой все остальные идеологии, практики, племена и страны. Подробности...
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Четырнадцать имен в белом храме

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Ты в степи под Оренбургом. И вместе с тем – в строгой, белой церкви в Мурманске. Новой совсем, начало нынешнего тысячелетия. Там целый мемориал морякам, церковь – его часть. Подробности...
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    Американцы должны уйти с Окинавы

    Грузия должна заплатить за снятие российских санкций

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      Сбербанк выдал кредит в размере 39 млрд рублей сроком на десять лет для реконструкции столичного комплекса «Олимпийский». Проект подготовлен в сотрудничестве с сингапурской компанией DP Architects, в портфолио которой входят крупнейшие в мире торговые центры Дубай Молл и Парагон в Сингапуре
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            Скворцова попросила купить Минздраву Falcon вместо SSJ-100

               4 июля 2019, 11:41
            Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
            Текст: Наталья Ануфриева

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            Министр здравоохранения Вероника Скворцова обратилась в правительство с просьбой закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), подотчетного Минздраву, французский самолет Falcon 7X. Он, по мнению министра, предпочтительнее SSJ-100, так как дешевле и больше подходит по характеристикам для роли самолета санитарной авиации.

            В данный момент у ФМБА нет самолетов, и для закупки планируется только одно воздушное судно, передает РБК.

            Самолет необходим агентству для проведения санитарно-авиационной эвакуации, следует из документа, в котором министр обосновывает, почему бизнес-джет Dassault Falcon 7X предпочтительнее Sukhoi Superjet 100.

            Источник, близкий к Минздраву, пояснил, что специалисты ФМБА на основе анализа рынка выбрали вариант, наиболее подходящий по техническим характеристикам для санитарной авиации.

            Так, у Falcon имеется ряд преимуществ «в дальности полета, ресурса авионики и других полетных характеристик». Особое внимание Скворцова обратила на «возможность использования данного типа самолета при осуществлении дальнемагистральных перелетов на высоких эшелонах в отдаленные точки России».

            Данные преимущества особенно актуальны для выполнения беспосадочной медико-санитарной эвакуации в Москву и Санкт-Петербург из регионов Дальнего Востока, с закрытых территорий с опасными для здоровья человека «физическими, химическими и биологическими факторами» и объектов особой важности, например с космодромов Восточный и Байконур.

            Еще одно преимущество Falcon, выделяемое министром, – малый разбег перед взлетом, что позволяет использовать его на ультракоротких взлетных полосах.

            Кроме того, французский самолет дешевле. В случае поставки к четвертому кварталу 2020 года он, вместе с двумя медицинскими модулями с оборудованием, обойдется государству в 4,166 млрд рублей, а SSJ-100 – в 5,425 млрд рублей.

            В письме Скворцова также указывает, что поручение купить самолет для ФМБА дала вице-премьер Татьяна Голикова 2 марта 2019 года.

            Источник, знакомый с ходом переговоров, говорит, что ФМБА обсуждало поставку спецверсии SSJ-100 с его производителем, компанией «Гражданские самолеты Сухого», и получило от него коммерческое предложение.

            Стоимость российского самолета со спецоборудованием, в зависимости от перечня, может составлять несколько миллиардов рублей. Два подобных самолета в медицинском исполнении уже эксплуатируются в составе МЧС, рассказал источник.

            В 2014 году МЧС купило два SSJ-100 по цене 1,933 млрд рублей и 1,97 млрд рублей, следует из данных госзакупок.

            Отмечается, что Falcon 7X производится компанией Dassault Aviation, максимальное число пассажиров – 19 человек, дальность полета – до 11 тыс. километров, крейсерская скорость – 904 км/ч. При этом SSJ-100 в базовой компоновке: максимальное количество пассажиров – 108, дальность полета до 4,5 тыс. километров, крейсерская скорость – 830 км/ч.

            Ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Центра исследований транспортной политики Андрей Крамаренко отметил, что более вместительному и более тяжелому SSJ-100 нужна промежуточная посадка при перелете на Дальний Восток.

            Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов добавил, что технические данные у Falcon лучше, но он способен перевозить только нескольких лежачих больных, а в SSJ-100 может поместиться несколько десятков человек.

            Ранее «Аэрофлот» подтвердил планы на покупку 100 новых Sukhoi Superjet 100.


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