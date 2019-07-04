Путин сказал, что тормозит осуществление планов по развитию России

Президент Владимир Путин в интервью газете Corriere della Sera в преддверии визита в Италию и Ватикан ответил на вопрос о том, какие главные препятствия мешают экономическому развитию России.

По словам российского лидера, к таким факторам относятся падение или колебания цен на международных рынках на традиционные товары российского экспорта – нефть, газ, металл. Также влияют внешние ограничители, отметил Путин. Текст интервью опубликован на сайте Кремля.

«Но мы проводим очень взвешенную, реалистичную политику. Обеспечиваем макроэкономическую стабильность, не допускаем роста безработицы», – указал президент. Он подчеркнул, что российским властям удалось сконцентрировать значительные ресурсы, чтобы начать реализацию масштабных национальных проектов, направленных на прорывное развитие ключевых отраслей экономики и социальной сферы, повышение качества жизни людей.

«Что касается исполнения планов, то они, действи­тельно, не всегда выполняются так быстро, как хотелось бы в идеале. Возникают и непредвиденные препятствия, сложности, шероховатости. Но это – общая проблема для всех стран. И это понятно: слишком масштабные за­дачи стоят сегодня перед всеми нами, в том числе пе­ред Россией», – указал российский лидер.

По его словам, эти задачи касаются не только экономики, но также и других сфер. «Главное – надо во многом измениться самим лю­дям, осознать необходимость перемен, свое место в этих процессах, включиться в общую работу. Такое не про­исходит по приказу», – заметил Путин.

Он напомнил, что мир вокруг стремительно меняется, технологии развиваются нарастающими темпами. «Поэтому наши планы устремлены в будущее. Мы создаем усло­вия для реализации талантов, способностей каждого че­ловека, особенно для молодежи. Среди многих востре­бованных программ в этой сфере считаю очень важным проект «Россия – страна возможностей», направленный на профессиональный, личностный рост молодежи, лю­дей разных поколений. На то, чтобы дать им возмож­ность проявить себя в государственном управлении, бизнесе, других важнейших сферах», – сказал президент.

Глава государства выразил уверенность, что, опираясь на энергию, свободу, инициативу граждан, страна обязательно достигнет целей.

Кроме того, в этом интервью Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года, а также назвал пик абсурда в потоке обвинений против России.

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