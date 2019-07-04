Путин напомнил о санкциях против России под предлогом «вмешательства» в выборы

Президент Владимир Путин указал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, что абсурдные обвинения во «вмешательстве» в американские выборы были с России сняты, однако введенные за это санкции действуют до сих пор.

«Пиком абсурда стало обвинение России во вмешательстве в американские выборы. Чем все это закончилось, хорошо известно – пшиком. И понятны выводы комиссии Мюллера об отсутствии такого сговора, наскрести фактов не удалось, потому что их просто не было в природе. Но вот что интересно: санкции, которые были введены против нашей страны под предлогом этих обвинений, до сих пор действуют», – цитирует ТАСС президента.

По его словам, в одном ряду с этой историей стоит и «поднятая шумиха о российском вмешательстве в избирательные процессы в Евросоюзе».

Президент России отметил, что подобные слухи «настойчиво распространяли накануне выборов в Европарламент».

Путин также выразил предположение, что «европейцам заранее пытались «подсказать», что именно «зловредное российское вмешательство» стало причиной низких показателей отдельных политических сил на выборах». Да и основная цель авторов таких «подсказок», добавил президент, осталась прежней – «продолжать демонизировать Россию в глазах рядовых европейцев».

«Подчеркну: мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела как стран – членов Евросоюза, так и других государств мира. В этом наше принципиальное отличие от США и ряда их союзников, которые, к примеру, поддержали государственный переворот на Украине в феврале 2014 года», – заявил Путин.

Он добавил, что Москва заинтересована в восстановлении полноформатного взаимодействия России и ЕС, поддержании мира, безопасности и стабильности на европейском континенте. «Мы готовы к конструктивному взаимодействию со всеми политическими силами, которые получили мандат от европейских избирателей», – резюмировал Путин.

Напомним, тема приписываемого России «вмешательства» в американские выборы затрагивалась на переговорах с президентом США Дональдом Трампом.