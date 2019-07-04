Путин ответил на вопрос о планах на период после 2024 года

Президент России Владимир Путин в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera ответил на вопрос о том, чем он планирует заниматься после завершения срока его президентских полномочий.

Президент отметил, что «об этом пока рано говорить», передает ТАСС.

«Впереди еще пять лет напряженной работы», – напомнил российский лидер. «И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы», – добавил глава государства.

«Поверьте, сейчас мне есть чем заняться в том качестве, в котором нахожусь», – сказал Путин.

Второй подряд шестилетний срок президентских полномочий Путина истекает в 2024 году.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему четвертый срок Путина открывает новый этап в жизни России.