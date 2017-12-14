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7 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 08:54  |  vz.ru
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США нашли новый способ надавить на Украину и Порошенко

Американцы начали игру в протекционизм с УкраинойФото: Global Look Press
Американский президент Дональд Трамп лишил Украину права на беспошлинный ввоз 155 украинских товаров. В качестве причины указано: Киев не может адекватно защитить права на интеллектуальную собственность. Украина еще недавно не обратила бы особого внимания на такой выпад. Но теперь каждый доллар, вырученный от экспорта, на счету. Это политическая пощечина лично Петру Порошенко, считают эксперты. Подробности...
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Четвертый срок Путина открывает новый этап в жизни России

Прошлая церемония вступления Владимира Путина в должность президентаФото: Родионов Владимир/ТАСС
7 мая Владимир Путин в четвертый раз принесет присягу президента России. Ровно 18 лет назад прошла его первая инаугурация – с тех пор Россия действительно сильно изменилась. Но и в следующие шесть лет страна и мир вокруг нас будут меняться всё более быстрыми темпами.  Подробности...
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У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости

Свобода слова в Сети многими до сих пор воспринимается как вседозволенностьФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Свобода слова в интернете, которую многие воспринимают как вседозволенность, провоцирует не только поток клеветы, но и высокий уровень агрессии. «Кибербуллинг» порой доводит добропорядочных людей даже до суицида. Однако распространители порочащей информации если и несут наказание, то очень мягкое, а сама клевета зачастую так и остается в открытом доступе. Подробности...
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Почему Западу больше не нужны «Белые каски»

«Белые каски» созданы офицером НАТО, финансируются странами НАТО и дают странам НАТО поводы для военных ударов по СирииФото: Syria Civil Defence/ZUMA/Global Look Press
США сняли с довольствия одиозную организацию «Белые каски». Именно ее фальшивые видео о «химической атаке в Восточной Гуте» привели к военным ударам стран Запада по Сирии. В России и ряде других стран «Белые каски» давно считают пропагандистской группой, подконтрольной Вашингтону и Лондону. Но почему тогда от нее решено отказаться? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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«Европейский терроризм» уступает место «терроризму в Европе»

Владимир Добрынин, журналист
Баскская радикальная националистическая организация ЕТА объявила 3 мая 2018 года о полном демонтаже своих структур и прекращении деятельности. Значит ли это, что жизнь в странах Старого Света будет теперь безопаснее? Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Ксения Собчак и две ее матери

Антон Крылов, журналист
Что могут предложить отечественные сторонники неконституционной смены власти, претендующие на лидерство в оппозиции? Расчеловечивание патриотов и образ России в виде не то выжившей из ума старухи, не то бешеной собаки. Подробности...
Обсуждение: 48 комментариев

Как в 2018 году встать в очередь на «бесплатную» квартиру

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Сейчас на одного жителя России приходится в среднем 25 метров жилья, в 2,5 раза больше, чем в 1970 году. Простая логика подсказывает, что в 1970 году мы жили в 2,5 раза скученнее, чем сейчас. Хотите возразить? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
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      В городах России состоялись первомайские манифестации

      В первомайском шествии в Москве приняли участие 130 тыс. человек. Это были активисты профсоюзов, парламентских партий, студенты и ветераны. Они прошли по Красной площади с лозунгами «Нет повышению пенсионного возраста!», «В России заработал – в Россию вложи!»
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      Лидеры КНДР и Южной Кореи провозгласили «эпоху мира»

      В пятницу лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чже Ин провели исторические переговоры. Прямых контактов между странами не было 11 лет. По итогам межкорейского саммита была подписана совместная декларация, в которой говорится о намерении двух стран заключить мирный договор
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      В Москве прошла ночная репетиция парада Победы

      На Красной площади в Москве прошла первая вечерняя репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме армейских расчетов на площади в первый раз появились армейский мотовездеход и другие образцы вооружений
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        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
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        • Тот, кто чаще хвалит

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          Четвертый срок Путина открывает новый этап в жизни России

          Прошлая церемония вступления Владимира Путина в должность президента   7 мая 2018, 08:00
          Фото: Родионов Владимир/ТАСС
          Текст: Петр Акопов

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          7 мая Владимир Путин в четвертый раз принесет присягу президента России. Ровно 18 лет назад прошла его первая инаугурация – с тех пор Россия действительно сильно изменилась. Но и в следующие шесть лет страна и мир вокруг нас будут меняться всё более быстрыми темпами.

          Владимир Путин в пятый раз выйдет на Красное крыльцо Грановитой палаты. До сих пор он трижды стоял на нем в качестве только что вступившего в должность президента, и один раз в качестве того, кто только что передал этот пост в другие руки. Через шесть лет, в мае 2024-го, Путин в шестой раз выйдет на красное крыльцо. К этому моменту его эпохе исполнится четверть века – ведь, по сути, ответственность за страну легла на его плечи в августе 1999-го, в самом начале второй чеченской войны. Какой станет страна к этому времени?

          Понятно, что в случае Владимира Путина сама церемония вступления в должность президента носит именно церемониальный характер – действующий президент переизбрался на новый срок. Понятно, что Путин будет продолжать тот курс, который он взял в 1999-м – и проводил все эти годы, в том числе и те, что находился на посту главы правительства. Тем не менее, начало нового президентского срока имеет не только одно лишь символическое значение – оно открывает действительно новый этап в жизни страны. Достаточно вспомнить, что происходило после предыдущих инаугураций Путина.

          Первая, в мае 2000-го, означала не просто освобождение Путина от приставки и.о., которую он носил с января, но и начало его полноценного президентства – теперь он получил поддержку народа.

          Вторая, в мае 2004-го, демонстрировала, что Путин избавился от «соглядатаев» - назначенные за несколько месяцев до этого новый премьер министр и глава президентской администрации были в полной мере путинскими людьми.

          Третью инаугурацию Путина, в мае 2012-го, всеми силами пытались сделать «кровавой» - организаторы демонстрации на Болотной сознательно провоцировали силовиков и власть в целом на ответное насилие и пролитие крови. Но ничего у бесновавшихся антипутинцев не получилось – и новый президентский срок начался с майских указов, национализации элиты и отстаивания национальных интересов перед западным вмешательством.

          Нынешнее вступление в должность Владимир Путин ознаменует не только формированием нового правительства и подписанием указов об улучшении качества жизни через развитие образования, здравоохранения и модернизации инфраструктуры и городской среды. Новый президентский срок Путин будет использовать для осуществления модернизационного рывка внутри страны – и мощного прорыва на мировой арене.

          Основная подготовительная работа для этого сделана – и теперь важно переходить в тотальное наступление по всем фронтам.

          Самое простое, как бы многим это не показалось странным – на внешнем фронте. Четыре года жесткого конфликта России и Запада породили у некоторых иллюзию того, что мы находимся в положении обороняющихся. Отчасти это так – но только отчасти, причем, только если говорить о локальном фронте Россия-Запад. Потому что еще в большей степени мы находимся в ситуации атакующего – это если смотреть на ситуацию в более крупном, общем масштабе.

          Дело в том, что ведя позиционные бои на линии России-Запад, мы одновременно заходили в тыл нашему геополитическому противнику. И там наносили ему все больший урон. Не мы одни – а все те силы в мире, которые все последние годы работали на разрушение, точнее аккуратную деконструкцию глобалистского проекта англосаксов. Да, именно так – потому что наши противники не США с Великобританией, не НАТО, и уже тем более не ЕС. Все они лишь инструменты – наш реальный противник это глобалистская элита, осуществляющая свой проект глобализации, построения «мира по-американски». Для нее Россия – безусловный противник, а Путин несомненный враг. Все последние годы, задолго до Крыма, Путин занимается работой по деконструкции, то есть демонтажу мирового порядка, выстроенного атлантистами.

          Он не имел у них законченных, застывших форм – но большая часть здания «нового прекрасного мира» уже была возведена и казалась его архитекторам незыблемой. Фундамент нового мира был прочен – международная финансовая система, политические и идеологические институты глобализации, военная мощь, обеспечивающая ее продвижение и кадровые ресурсы для ее строительства – всё это было и до крушения Советского Союза, а после его исчезновения стало разрастаться со скоростью раковой опухоли по всему остальному, незападному миру. И когда уже казалось, что единственным серьезным препятствием на пути глобализации остается растущий Китай, с которым нужно просто суметь договориться, откуда ни возьмись на авансцену мировой истории вернулась списанная на свалку Россия.

          Вышел Владимир Путин – чтобы вначале в 2007 году публично заявить о нашем несогласии с навязываемым всем сценарием, то есть бросить открытый вызов,  а в 2014-м перейти уже и к видимой активной фазе действий по демонтажу атлантического миропорядка. Между этими двумя датами Россия не только накапливала силы, но и вырабатывала механизмы взаимодействия с другими странами и центрами силы, так же как и мы желающими ликвидации однополярного мира.

          И вот теперь мы будем наблюдать плоды этих совместных усилий – того, как на наших глазах будет все стремительней падать влияние как коллективного Запада, так и США и Евросоюза поодиночке. Конечно, новый мир с новой финансовой архитектурой, системой безопасности, экономической философией и идеологическим обоснованием еще только создается – но перераспределение ролей и веса игроков идет уже на наших глазах. Россия вместе с Китаем и Индией, с Ираном и Турцией, с исламским миром и латиноамериканским сообществом меняют существующий миропорядок – что автоматически приводит к уменьшению влияния его создателей и выгодополучателей, США и Европы.

          Так получилось, что именно Владимир Путин становится и уже стал не только главной фигурой этого геополитического восстания, но и его символом в глазах широких международных масс. Да, Путин реально превращается в своеобразного Ленина, то есть новое издание «вождя восставшего человечества» наших дней – не потому что сам хотел этого или Россия решила обыграть память о коммунистическом проекте, а потому что к этому привел объективный ход событий мировой истории. Россия, отстаивающая национальные, традиционные ценности, защищающая суверенитет, выступающая против глобализации и постгуманизма, оказалась лидером лагеря восставших против «нового мирового порядка».

          И тут роль Путина невозможно переоценить. Но кроме внешнего фронта у него есть и внутренний – который ни в коем случае нельзя недооценивать. Тут Путину предстоит гораздо более трудная работа – потому что если в наших внешних делах нашим главным союзником является сам ход мировой истории, то во внутренних нашим основным врагом выступаем мы сами. Да, не мы как русский народ – а то сочетание субъективных и объективных причин, что мешает русскому рывку и глубокой модернизации экономики и инфраструктуры всей нашей страны.

          Путин говорит о ней все чаще и настойчивей – и немало сделал в плане подготовительной работы. И кадровой, и идеологической, и инфраструктурной – но всё равно уйти в прорыв, выйти на взлет, мы можем только совместными усилиями «элиты» и всего общества. Должно быть ощущение не просто жизненной необходимости этого рывка, но и осознание его безальтернативности, неизбежности – то есть того самого национального единства, которое одно и способно обеспечить русское чудо.


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