Кремль назвал дату инаугурации Путина

Инаугурация Владимира Путина пройдет 7 мая, сообщили в Кремле.

«Да», – сказал Песков РИА «Новости», отвечая на вопрос, действительно ли дата инаугурации назначена на 7 мая и является окончательной.

Напомним, Путин победил на выборах президента России с результатом 76,68% голосов. Российского лидера поздравили почти все лидеры Запада – за исключением премьера Великобритании Терезы Мэй.