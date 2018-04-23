Президентский полк начали подготовку к инаугурации

Военнослужащие Президентского полка начали подготовку к инаугурации главы российского государства, сообщил источник, знакомых с ходом подготовки церемонии.

«Это стало традицией, поэтому, конечно, Президентский полк станет украшением церемонии. Подготовка ведется», – сказал собеседник РИА «Новости».

Военнослужащие полка, имеющего статус спецслужбы, в этот день выполняют важные представительские функции, сопровождая торжественные мероприятия от начала и до конца.

В Кремле ранее сообщали, что новый российский представительский автомобиль проекта «Кортеж» начнут использовать в повседневном рабочем графике президента Владимира Путина после вступления в должность.