Раскрыты подробности готовившегося теракта в Татарстане

Двое сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*» (ИГ*), предположительно, готовили теракт на железной дороге, их задержали в Татарстане.

Подозреваемые были задержаны в лесу, они направлялись в сторону железнодорожного полотна, передает ТАСС со ссылкой на видео, распространенное ФСБ России.

У задержанных при себе были компоненты взрывного устройства, при задержании на руках у подозреваемых экспресс-тест выявил следы взрывчатых веществ, отмечается в ролике.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщали, что сотрудники спецслужбы совместно с МВД пресекли свершение теракта на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане. На месте преступления были задержаны двое россиян, осуществлявших подготовку атаки.

Подозреваемые – сторонники ИГ*, отметили в ФСБ. Они вербовали местных жителей в состав структуры и пропагандировали терроризм, добавили в ведомстве. Личности задержанных в интересах следствия не сообщаются.

В июне газета ВЗГЛЯД писала, что за последний год раскрыто свыше 50 членов ИГ* на юге России.

В середине июля ФСБ пресекла деятельность ячейки ИГ* в Ростовской области, состоящей из троих россиян. Подозреваемые планировали нападение на полицейских.