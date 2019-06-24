За последний год раскрыто свыше 50 членов ИГ на юге России

С середины 2018 года в Южном федеральном округе выявлено свыше 50 членов террористической организации «Исламское государство*» (запрещена в России), об этом сообщил глава управления ФСБ по Ростовской области, председатель совета начальников органов безопасности в ЮФО Олег Южаков.

«За последний год органами безопасности на территории округа выявлено более 50 участников международной террористической организации «Исламское государство*» – установлены 57 членов и пособников ИГИЛ*», – сказал Южаков, передает РИА «Новости».

В отношении девяти из них, вернувшихся в Россию, возбуждены уголовные дела, добавил он.

Он также отметил, что международные террористические организации, планирующие резонансные теракты, все еще представляют значительную угрозу.

На прошлой неделе сотрудники спецслужб ликвидировали в Дагестане двух сторонников террористической группировки ИГ*.