В Дагестане ликвидировали двух сторонников ИГ

Сотрудники спецслужб ликвидировали в Дагестане двух сторонников запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*», сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

По данным НАК, в субботу около 22.00 на участке автодороги между селениями Эндирей и Карланюрт в Хасавюртовском районе была предпринята попытка остановить автомобиль ВАЗ-2109, в котором находились двое вооруженных мужчин. В ответ на требование сдаться властям они открыли огонь и были нейтрализованы, передает ТАСС.

На месте перестрелки обнаружен автомат и пистолет.

«Они являлись сторонниками запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ* (старое название ИГ* – прим. ВЗГЛЯД) и намеревались совершить нападение на сотрудников правоохранительных органов», – сообщили в НАК.

Уточняется, что ликвидированные бандиты были жителями Махачкалы.

Мирные жители и правоохранители в результате произошедшего не пострадали.

Ранее на этой неделе Следственный комитет выявил сеть финансистов организации «Исламское государство*», которая занималась сбором средств для террористов.