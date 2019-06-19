Сеть финансистов ИГ выявили в России

Следственный комитет выявил сеть финансистов запрещенной международной террористической организации «Исламское государство*», которая занималась сбором средств для террористов.

Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, финансисты организовывали сбор средств на территории России с 2014 по сентябрь 2017 года.

«Для этого они привлекли жителей Республики Дагестан, организовавших в ряде субъектов России сбор денежных средств посредством переводов с помощью платежных систем и банковских карт, а также доставку денежных средств на территорию Сирийской арабской республики, подконтрольную членам ИГ*», – сказала Петренко.

Всего, по данным следствия, было собрано около 8 млн рублей от более чем 200 лиц из Северо-Кавказского, Южного, Центрального, Северо-Западного, Сибирского и Уральского федеральных округов.

В ходе следственных действий на территории Москвы и Московской области по подозрению в содействие террористической деятельности задержаны двое лиц.

В настоящее время следствие устанавливает роль и конкретные действия подозреваемых в ходе финансирования терроризма, проверяется их причастность к иным преступлениям.

На территории семи регионов – Москвы, Московской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского края, Астраханской области, Ставропольского края и Дагестана – проводятся обыски и другие следственные действия.