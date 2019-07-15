ФСБ пресекла деятельность ячейки ИГ в Ростовской области

ФСБ пресекла деятельность ячейки запрещенного в России ИГ* в Ростовской области, состоящей из троих россиян, которые планировали нападение на полицейских, сообщили в ведомстве.

«ФСБ на территории Ростовской области выявлена и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство*», в состав которой входили три гражданина России. Они готовили нападения на сотрудников полиции и совершение террористических акций на объектах массового пребывания граждан», – передает РИА «Новости» сообщение ЦОС ФСБ.

На след террористов силовики вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года «ростовской» террористической ячейки. При попытке остановить его автомобиль у хутора Глинки главарь группы открыл стрельбу из автомата по правоохранителям, от ответного огня в машине террориста сработало взрывное устройство, преступник погиб на месте.



В дальнейшем в Ростове-на-Дону были задержаны еще два члена террористической группы, у которых обнаружены взрывчатка, детонаторы и боеприпасы.



Возбуждено уголовное дело по статьям «приготовление к террористическому акту», «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «незаконное хранение оружия, его основных частей, боеприпасов»« и «незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Ведется следствие.

Напомним, в июне газета ВЗГЛЯД писала, что за последний год раскрыто свыше 50 членов ИГ* на юге России.