Сибирская школьница разбила окно в трамвае и повредила глаз пенсионеру

В Новосибирске 14-летняя школьница во время прогулки разбила камнем окно в трамвае, пассажир получил травму глаза, сообщает региональное ГУМВД.

Сообщение о разбитом стекле трамвая и пострадавшем пассажире поступило поздно в правоохранительные органы вечером во вторник, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Выехавшие на место сотрудники полиции установили, что к совершению противоправного деяния причастна 14-летняя школьница, которая, гуляя в компании друзей, бросила камнем в проезжающий мимо трамвай. Один из пассажиров – мужчина 1948 года рождения – был вынужден обратиться за помощью в медицинское учреждение, где ему был поставлен диагноз «контузия глаза», – добавляет ГУМВД.

Полицейские проводят доследственную проверку, допрошены школьница и ее мама.

«Устанавливается размер причиненного материального ущерба, а также степень вреда здоровью пассажира. По завершении проверки органами внутренних дел будет принято процессуальное решение. Также в случае установления вины несовершеннолетней она будет поставлена на учет в отделе полиции», – заключило ведомство.