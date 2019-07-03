Иран заявил о намерении обогащать уран на уровне выше предусмотренного сделкой

С 7 июля Иран намерен обогащать уран выше уровня 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой, заявил президент страны Хасан Роухани.

Роухани заявил, что с 7 июля обогащение урана «более не будет находиться на уровне 3,67%», передает РИА «Новости».

«Мы отложим в сторону исполнение этого обязательства, мы поднимем эти 3,67% до уровня, который хотим, который был бы нам необходим», – подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп отреагировал на превышение Ираном запасов урана, заявив, что это «нехорошо».

До этого Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. После США потребовали запретить Ирану обогащать уран.

При этом в мае Иран на фоне угроз со стороны США заявил о приостановке части обязательств по ядерной сделке.

Евросоюз не согласился следовать примеру Вашингтона и выразил намерение придерживаться условий сделки.