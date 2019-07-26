Обещавший мочиться в «Боржоми» и вино Гварамия решил создать новое телевидение

Бывший Гендиректор просаакашвилевского телеканала «Рустави-2» Николоз Гварамия, обещавший мочиться в поставляемые в Россию вино и минеральные воды, решил создать новую телекомпанию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Гварамия сказал, что «много размышлял и консультировался с партнерами, а также с потенциальными инвесторами в Грузии и за ее пределами», сообщает интернет-портал esptrsona.ge.

Напомним, на днях он отправился в Киев, где находится экс-президент Михаил Саакашвили, заочно осужденный в Грузии на шесть и девять лет лишения свободы за коррупцию и злоупотребление служебными полномочиями.

При этом бывший гендиректор «Рустави-2» не назвал партнеров, с которыми будет делать «главное и лучшее телевидение Грузии».

«Я кризис-менеджер и не люблю рутину», – сказал Гварамия.

Он призвал общественность Грузии помогать ему финансово при создании нового ТВ.

Напомним, 7 июля на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал свою программу с ругани в адрес российского руководства, однако «Рустави 2» отказался увольнять Габунию.

Позже гендиректор телеканала Николоз Гварамия в прямом эфире заявил о том, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести производителям, вывозящим продукцию в Россию.

После этого у канала сменилось руководство. Новый владелец Кибар Халваши заявлял, что «не коснется редакционной политики, гарантирует свободу слова», а изменения затронут только одного человека – нынешнего гендиректора Николоза Гварамию, в итоге Гварамия был уволен.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД