«Су-су-су…» Кличко насмешило соцсети

Пользователи Сети с юмором прокомментировали выступление мэра столицы Украины Виталия Кличко, который не сумел выговорить название организации «Институт судебных экспертиз».

Мэр Киева, пытаясь выговорить название, растерялся, передает РИА «Новости».

«Су-су-су… институт судовых… сссс…эээ», – сказал градоначальник, после чего впал в ступор.

В итоге произнести название Кличко смог лишь при помощи журналиста.

«После того как мэра Киева переизберут и Виталий Владимирович останется без работы, ему стоит запустить свой YouTube канал «Учимся говорить с Виталием Кличко!». Миллионы просмотров гарантированы!» – прокомментировал проблемы Кличко пользователь @vova_lunpen.

«Виталий Кличко сегодня был в ударе. И нет, речь не о его политической партии. Видео входит в копилку перлов», – написал пользователь @rus_live.

«Можно сколько угодно строить дороги и мосты, но люди запомнят тебя по тупнякам. Се ля ви», – написал Olexiy Minakov.

«Так дороги и мосты тоже немного позитива оставляют», – ответил Минакову Антон Фролов.

Напомним, интернет-пользователи любят обсуждать забавные оговорки Виталия Кличко. Так, в 2014 году он призывал киевлян «готовиться к земле», а не к зиме, а также запутался, подсчитывая своих подчиненных, и также только с третьей попытки объяснил, где находится его жена.