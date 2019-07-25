СБУ объяснила освобождение российских моряков

СБУ подтвердила, что экипаж российского танкера Nika Spirit не нарушал морское право и законы Украины.

«Во время проведения следственных действий установлено, что экипаж танкера, который находился на борту, не нарушал нормы морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания не установлено», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

СБУ добавила, что, поскольку «Украина является правовым государством и добросовестно соблюдает морское международное право», российские моряки были отпущены на свободу.

Ранее капитан танкера также рассказал о состоянии экипажа и о том, как морякам удалось добраться до границы с Молдавией.

Уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова сообщала, что после Молдавии экипаж отправится домой.