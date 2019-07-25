Моряки с задержанного Украиной российского танкера прибыли в Молдавию

Экипаж российского танкера Nika Spirit пересек границу с Молдавией, сообщила уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова.

«Как сообщила в телефонном разговоре (с уполномоченной по правам человека в России Татьяной Москальковой) уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, экипаж российского танкера пересёк границу Молдовы, откуда вылетит в Россию», – сказали в аппарате российского омбудсмена, передает РИА «Новости».

Напомним, СБУ заявила о задержании в порту Измаил в Одесской области российского танкера Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. Задержание танкера сняли на видео.

Позже СБУ установила, что моряки устроились на работу на судне после событий в Керченском проливе, поэтому не могут нести за них ответственности. Сведения об освобождении россиян подтвердили в посольстве России в Киеве.