СБУ засекретила подробности задержания российского судна

СБУ не раскрывает подробности задержания российских моряков в порту Измаила, сообщила пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская.

«Уважаемые журналисты, понимаю ваше любопытство (в связи с) подробностями о задержании российского танкера! Служба сегодня дала ту информацию, которая не вредит следствию – все детали, в том числе и по членам экипажа, расскажем позже», – написала Гитлянская в своем Facebook.

Ранее СМИ со ссылкой на судовладельца танкера сообщили, что экипаж судна якобы возвращается домой, однако посольство России в Киеве не смогло подтвердить или опровергнуть эти данные.

СБУ заявила о задержании в порту Измаил российского танкера Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. Задержание танкера сняли на видео.

Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова пообещала разузнать в СБУ о судьбе задержанных россиян.