Россия отказалась признавать арбитражные решения по искам украинцев из-за Крыма

Россия не признает законность решений арбитражей по искам, связанным с воссоединением с Крымом, из-за отсутствия у этих трибуналов юрисдикции на рассмотрение таких споров, сообщили в пресс-службе Минюста.

«Российская Федерация не признает законность и обоснованность абсолютно всех арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний и физических лиц, связанных с присоединением Крыма к Российской Федерации, в том числе в связи с отсутствием у арбитражных трибуналов юрисдикции на рассмотрение таких исков», – сообщили в Минюсте.

Так в ведомстве прокомментировали решение Международного коммерческого арбитража о взыскании более 1 млрд долларов с России по иску Ощадбанка.

«Все вынесенные решения оспариваются Российской Федерацией в уполномоченных государственных судах. В процессе оспаривания категорически опровергается компетенция арбитражей на рассмотрение подобных исков», – подчеркнули в Минюсте, передает ТАСС.

В частности, Россия оспорила решение международного арбитража во французских судах.

«В процессе оспаривания категорически опровергается компетенция арбитражей на рассмотрение подобных исков. Кроме того, украинская сторона не уведомила Российскую Федерацию в порядке, установленном соответствующими международными конвенциями, о рассмотрении заявления о признании и приведении данного решения в исполнение на территории Украины», – отметили в министерстве.

Крупнейший украинский госбанк в ноябре 2018 года заявил, что выиграл в Арбитражном трибунале в Париже иск против России на 1,3 млрд долларов, из которых 1,1 млрд составляют сами убытки, остальное – проценты. Россия это решение не признает, считая, что у данного арбитража не было юрисдикции рассматривать иск.