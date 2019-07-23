Киевский суд запустил взыскание с России 1,3 млрд долларов

Апелляционный суд Киева признал решение международного арбитража о взыскании с России убытков из-за утраты Ощадбанком активов в Крыму и выдал лист для его исполнения на Украине.

«Признать и разрешить исполнение решения ... Выдать исполнительный лист о взыскании с Российской Федерации в лице министерства юстиции Российской Федерации ... 1 миллиарда 115 миллионов долларов», – говорится в решении, передает РИА «Новости».

Также суд разрешил взыскать с России проценты на эту сумму, рассчитанные по средней полугодовой ставке LIBOR в долларах плюс 2%.

Крупнейший украинский госбанк в ноябре 2018 года заявил, что выиграл в Арбитражном трибунале в Париже иск против России на 1,3 млрд долларов, из которых 1,1 млрд составляют сами убытки, остальное – проценты. Россия это решение не признает, считая, что у данного арбитража не было юрисдикции рассматривать иск.