Украинский банк заявил о победе в суде по делу о взыскании с России 1,3 млрд долларов

Украинский Ощадбанк заявил о выигрыше в арбитражном трибунале в Париже по иску против России на 1,3 млрд долларов и собирается добиваться его исполнения во всех инстанциях.

Иск в парижский арбитраж подавался с формулировкой об ущербе от потери активов в Крыму, пишет РИА «Новости».

«Международный арбитраж принял беспрецедентное решение о взыскании с РФ в пользу Ощадбанка 1,3 млрд долларов США. Решение удовлетворить требование о компенсации убытков Ощадбанка, причиненных в результате аннексии Крыма со стороны Российской Федерации, принял Арбитражный суд в Париже в своем решении от 26 ноября 2018 года», – заявила пресс-служба банка.

Там добавили, что итоговую сумму взыскания помимо 1,3 млрд долларов составят еще набежавшие проценты.

«После получения в установленном порядке решения арбитража Ощадбанк начнет принимать все возможные действия для выполнения решения и взыскания средств с Российской Федерации. Банк будет активно добиваться выполнения арбитражного решения в отношении активов России в соответствующих юрисдикциях во всем мире», – рассказал о планах Ощадбанк.

Ощадбанк является крупнейшим украинским банком. Его создали на основе учреждений Сбербанка СССР на Украине.

Ранее Нафтогаз также выставлял России претензии из-за потери активов в Крыму. При этом сумма возросла с 1,2 млрд долларов до 8 млрд долларов, 2 млрд из них указывались как набежавшие проценты.

В связи с «потерей активов в Крыму» против России подали иски большое количество украинских компаний. Впрочем, в России надеются на повторение результатов с активами ЮКОСа. Тогда окружной суд Гааги отменил арбитражное решение о выплате Россией 50 млрд долларов бывшим акционерам нефтяной компании. России удалось убедить Окружной суд Гааги в отсутствии должной юрисдикции у третейского суда для рассмотрения дела.