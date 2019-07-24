Глава МИД Британии отказался занять пост министра обороны

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант отказался от предложения нового премьера Бориса Джонсона занять пост главы Минобороны в новом правительстве, сообщает новостной телеканал Sky News.

После отказа от предложения стать министром обороны будущее Ханта в кабинете во главе с Джонсоном остается под вопросом. По Sky News, на посту главы МИД его могут сменить нынешний министр обороны Пенни Мордонт и главный секретарь казначейства Элизабет Трасс.

Джонсон в среду официально вступит в должность премьер-министра Соединенного Королевства, сменив Терезу Мэй, которая возглавляла правительство с 13 июля 2016 года. Джонсон оставил далеко позади своего единственного оппонента – действующего главу Форин оффиса Джереми Ханта.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что, несмотря на репутацию, которую создают Джонсону СМИ, он вовсе не клоун – мы имеем дело с одним из самых талантливых политиков всей послевоенной британской истории.