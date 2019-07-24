Названа вероятная причина трагедии в детском лагере под Хабаровском

Причиной пожара в палаточном лагере, приведшего к гибели четырех детей, могло стать упавшее на обогреватель полотенце, сообщили в правительстве Хабаровского края.

В правительстве рассказали, что «в палатках были обогреватели типа «ветерок», которыми, со слов детей, они сушили вещи», передает РИА «Новости».

«Полотенце или платье упало на «ветерок». По информации пожарных, палатки сгорели молниеносно. Очевидцы сообщали, и было видео, что палатки горели как факел, огонь поднимался на высоту 15 метров», – добавили представители региональных властей.

Ранее выяснилось, что палатки в лагере могли не соответствовать заявленному сертификату качества: они были сделаны из горючего материала, моментально разгорелись и выгорели почти дотла.

Напомним, во время организованного детского отдыха в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошел пожар, в результате которого погибли четыре ребенка.