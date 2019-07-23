Палатки из сгоревшего детского лагеря оказались ненадлежащего качества

Установленные в сгоревшем лагере под Хабаровском палатки могли не соответствовать заявленному сертификату качества, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В лагере были установлены палатки «Памир-30». Они имели сертификат соответствия, в котором указано, что продукция отвечает требованиям пожарной безопасности и относится к умеренно горючей группе. Но, по предварительной информации, палатки не соответствовали этому сертификату, они были сделаны из горючего материала, моментально разгорелись и выгорели практически дотла», – рассказал собеседник.

Он добавил, что сертификация является добровольной системой, передает ТАСС.

Другой источник в правоохранительных органах рассказывал, что в рамках следственных действий будут изучены свойства материалов, из которых были изготовлены палатки.

«Судя по всему, они загорелись, как порох, но нормативных противопожарных требований к материалам, из которых сделаны палатки, не предусмотрено», – рассказал он, добавив, что причиной возгорания мог стать обогреватель в одной из палаток.

При этом представитель одной из крупнейших российских компаний, выпускающих палатки и оборудование для кемпингов, заявил, что «Памир-30» не является зарегистрированным товарным знаком и ее выпуском в стране занимаются несколько производителей. Он подчеркнул, что на эти палатки не существует ГОСТ, и каждая компания изготавливает их из разных материалов, впрочем, все палатки должны проходить проверку на теплоустойчивость.

Напомним, во время организованного детского отдыха в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошел пожар, во время которого погибли четыре ребенка.