Украинские военные нарушили перемирие в Донбассе

Взгляд
23 июля, вторник  |  Последнее обновление — 16:54  |  vz.ru
Разделы

Россия не готова к наплыву китайцев

Китайские туристы - самые желанные для экономики страныФото: Александр Кулебякин/Интерпресс/ТАСС
К китайским туристам сложилось непростое отношение – они ходят толпами, шумят. На Байкале жалуются на горы мусора от них, а в Кремле застали китайца, справляющего нужду. Есть мнение, что наш бюджет не получает от китайских туристов ни копейки – за все уплачено в Китае, а покупки здесь они совершают через свою платежную систему. Что делать России с этим миллионом туристов в год? Подробности...
Перейти а раздел…

«Голодающая» Соболь разогревает Навального

Судя по ее бурной митинговой активности, под «голодовкой» Соболь скрывается заурядная диетаФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Большинство кандидатов на выборах в Мосгордуму успешно прошли регистрацию, есть среди них и коммунисты, и «яблочники», и даже сторонники Навального. А радикальное меньшинство – те, кто не собрал нужных подписей в свою поддержку, организуют митинги протеста. Есть ли у них шансы добиться от избиркома регистрации через давление «улицы»? Подробности...
Перейти а раздел…

Современная жизнь резко меняет традиции чеченского общества

Чеченский танец строго регламентирован, и горе тому, кто посмеет внести в него измененияФото: Елена Афонина/ТАСС
Исполняемые в Чечне песни должны строго соответствовать местной культурной традиции – и напоминание об этом от одного из чеченских чиновников вызвало на днях изрядный скандал. Однако какова она, эта традиция? Чем чеченский народ принципиально отличается от других? И можно ли сказать, что под влиянием современной жизни чеченцы стремительно меняются? Подробности...
Перейти а раздел…

Национальные комплексы японцев обрекли на смерть дельфинов и китов

Японское правительство выступает «крышей» китобоев-браконьеров назло остальному мируФото: Kyodo/Reuters
Во вторник отмечается Всемирный день китов и дельфинов, учрежденный по случаю отказа человечества от охоты на этих животных, чей интеллект, как считается, уступает только интеллекту людей. Есть лишь одна страна, упрямо игнорирующая запреты на добычу китообразных – Япония: ее китобои официально вернулись к своему промыслу в июле этого года. Но что заставляет Японию идти против всего остального мира?  Подробности...
Перейти а раздел…

Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
Перейти а раздел…

Ястребы и голуби кружат над Ближним Востоком

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
В ближайшее время мы будем наблюдать своеобразное соревнование между «ястребами» и «голубями» Ирана и США. Первые будут стараться спровоцировать войну. Вторые — добиваться деэскалации в Персидском заливе. Подробности...

Парламент никому не известных людей

Глеб Простаков, журналист
Эту партию в большой игре за власть на Украине выиграл Игорь Коломойский. Но почти неограниченную власть, которую подарили главному «хорошему парню», Владимиру Зеленскому, президентские и парламентские выборы, еще нужно переварить. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Русских на Западе любят из-за хакеров

Антон Крылов, журналист
Несмотря на то, что «Группа крови», исполненная «Металликой», – это стандартный ход группы в любой стране, всплеск интереса к России в англоязычном, то есть глобальном, культурном пространстве – это не подлежащий сомнению факт. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
    Перейти а раздел…

    Выборы в Верховную раду: главные итоги

    Почему Турции вместо F-35 лучше купить Су-35

    Чем Франция обязана России

      Перейти а раздел…

      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
      Подробности...

      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
      Подробности...

      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Натуральный Фермерский Продукт»: Здоровая еда с любовью к России

        «Big Sweet Blog»: Домашняя кондитерская из Instagram

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

          Перейти а раздел…
          Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?
          • Он начнет выстраивать диалог с Россией

          • Он продолжит антироссийскую линию Порошенко

          • Он еще более усилит политику русофобии

          Готовы ли вы расстаться с бумажным паспортом и перейти на электронный?
          • Да, паспорт-книжка — это прошлый век

          • Нет, паспорт должен сохраниться в нынешнем виде

          • Пусть существуют два вариант одновременно

          Как вы питаетесь на работе?
          • Хожу в столовую или кафе

          • Приношу из дома или питаюсь полуфабрикатами

          • Я не ем на работе

            Перейти а раздел…

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев

            Ford Focus навсегда уходит с российского рынка

            Кто виноват в уходе Ford из России

            Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя? Подробности...
            Обсуждение: 166 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Россельхознадзор решил отменить ограничения на ввоз яблок из Белоруссии
              В Хабаровском крае объявят траур по погибшим детямПушков предсказал будущее Британии при ДжонсонеТрамп заявил о «величии» нового премьера БританииЭксперт: Экипаж «Лошарика» не мог бросить подлодку
              Очевидцы рассказали о пожаре в детском лагере под ХабаровскомРоссия и Китай провели первый совместный полет дальней авиацииБританский пловец не пожал руку китайскому спортсмену-победителюМоскву предупредили о резком похолодании
              Избран новый премьер-министр БританииЛатвии стало не хватать пограничниковКонстантин Боровой запросил убежища в СШАВ Грузии предложили привлечь российский бизнес для развития популярного курорта

              Главная тема


              Национальные комплексы японцев обрекли на смерть дельфинов и китов

              «Чья обязанность знать?»


              Медведев возмутился словами хабаровского губернатора о сгоревшем детском лагере

              идентификация пользователей


              Mail.ru резко отреагировала на законопроект о пользовании электронной почтой

              реакция Запада


              Эксперт объяснил панику немецких СМИ из-за возможного сближения России и Украины

              Видео

              выборы в Раду


              Украина устала от героев Майдана

              чемпионы туризма


              Россия не готова к наплыву китайцев

              образ жизни


              Америка проиграла войну с сексуальными домогательствами

              рынок газа


              Польша помогает России с «Северным потоком – 2»

              викторина


              Знаменитые цитаты о России — фейк или не фейк?

              Хуторская мова


              Валерий Коровин: По заветам товарища Кагановича

              Свои чужаки


              Анна Долгарева: Ненависть превращает нас в озлобленных собак

              Американское прилунение


              Дмитрий Юрьев: Секта «налунунелетальщиков» и всемирный поход гендерастов

              на ваш взгляд


              Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?

              Украинские военные нарушили перемирие в Донбассе

              23 июля 2019, 16:02

              Текст: Алексей Дегтярев

              Версия для печати

              ВСУ нарушили перемирие в Донбассе и обстреляли территорию ДНР, заявил представитель республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

              «В 14.55 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Новотроицкое – Докучаевск. Выпущены три мины калибром 82 миллиметра и две гранаты из СПГ», – пояснил представитель ведомства, передает РИА «Новости».

              Впервые ВСУ нарушили бессрочное перемирие в минувшее воскресенье, обстреляв поселок на юге ДНР.

              Напомним, за несколько часов до летнего перемирия украинские силовики обстреляли Первомайск. В результате погибла мирная жительница, несколько человек пострадали, в том числе девочки 14 и трех лет.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............