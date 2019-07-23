Украинские военные нарушили перемирие в Донбассе

ВСУ нарушили перемирие в Донбассе и обстреляли территорию ДНР, заявил представитель республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«В 14.55 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Новотроицкое – Докучаевск. Выпущены три мины калибром 82 миллиметра и две гранаты из СПГ», – пояснил представитель ведомства, передает РИА «Новости».

Впервые ВСУ нарушили бессрочное перемирие в минувшее воскресенье, обстреляв поселок на юге ДНР.

Напомним, за несколько часов до летнего перемирия украинские силовики обстреляли Первомайск. В результате погибла мирная жительница, несколько человек пострадали, в том числе девочки 14 и трех лет.