Названа причина исполнения группой Metallica песни Цоя

Организатор концерта группы Metallica в Москве Владимир Зубицкий назвал причину, по которой группа исполнила на концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».

По словам Зубицкого, группа всегда исполняет знаковую песню страны, в которой выступает.

«Metallica вообще во всех выступлениях в разных странах исполняет сейчас какую-то знаковую песню этой страны. У них существует достаточно серьезный профессиональный менеджмент, который этим всем занимается», – передает РБК слова организатора концерта.

Он добавил также, что Metallica выбрала правильную песню и тщательно подготовилась к ее исполнению. При этом о намерении группы исполнить песню Цоя организаторам стало известно лишь незадолго до выступления.

В воскресенье в ходе выступления Metallica на московском стадионе «Лужники» бас-гитарист коллектива Роберт Трухильо и гитарист Кирк Хэммет сыграли песню «Кино» «Группа крови». Впоследствии концертное агентство Sav Entertainment опубликовало «шпаргалку», которой пользовался Трухильо при исполнении песни.

В понедельник экс-гитарист «Кино» Игорь Тихомиров заявил, что Metallica сыграла «Группу крови», как пэтэушники.