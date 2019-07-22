Metallica на концерте в Москве спела «Группу крови» Виктора Цоя

Американская рок-группа Metallica на московском стадионе «Лужники» исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови».

В ходе выступления на московском стадионе «Лужники» Metallica исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови». Собравшиеся на концерт зрители хором подпевали музыкантам.

«Несмотря на почти 40-летнюю историю, Metallica остается группой, которая продолжает каждым концертом удивлять своих поклонников, армия которых с годами пополняется все новыми поколениями любителей тяжелой музыки», – цитирует ТАСС организаторов гастролей, компанию SAV Entertainment.

Нынешний приезд стал шестым выступлением группы Metallica в России.

Американская рок-группа Metallica была основана в 1981 году в Лос-Анджелесе гитаристом и вокалистом Джеймсом Хэтфилдом и барабанщиком Ларсом Ульрихом и является одной из самых популярных метал-групп мира. Коллектив выпустил десять студийных пластинок, которые были проданы в общей сложности тиражом более 125 млн экземпляров.