Гитарист «Кино»: Metallica сыграла «Группу крови», как пэтэушники

Музыкантов Metallica за идею сыграть песню Виктора Цоя на своем московском концерте можно похвалить, заявил газете ВЗГЛЯД бывший бас-гитарист «Кино» Игорь Тихомиров. При этом он посетовал, что иностранные рок-звезды не смогли исполнить песню по-человечески.

В воскресенье в ходе выступления Metallica на московском стадионе «Лужники» бас-гитарист коллектива Роберт Трухильо и гитарист Кирк Хэммет сыграли песню «Кино» «Группа крови». Впоследствии концертное агентство Sav Entertainment опубликовало «шпаргалку», которой пользовался Трухильо при исполнении песни.

«Смешно сыграли, как пэтэушники, не смогли исполнить песню по-человечески», – с иронией сказал Тихомиров, который был бас-гитаристом в «Кино» с 1985 по 1990 год.

В целом же идея Metallica сыграть песню «Кино» ему понравилась: «Это хорошо, почему бы и нет».

Схожее отношение выразил российский рок-музыкант, создатель и лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр. Он похвалил музыкантов Metallica за дружеский жест. «Все восприняли это как знак большого уважения к России и к нашей культуре, к нашим героям», – заявил Скляр.