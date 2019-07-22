Британские СМИ предрекли политический крах Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит недальновидную политику, которая может стоить ему не только поста главы государства, но и погрузить страну в глубокий кризис, пишет британская The Guardian.

«У Эрдогана много причин для беспокойства, но основная, по мнению автора статьи, может быть проще: он наломал дров. За 16 лет у власти «современный халиф» привел экономику страны к хроническому долгу, играл в местного князька с непредсказуемыми результатами и обвинил во всех своих провалах курдов. Теперь пришло его время платить по долгам», – приводит содержание статьи британского издания ИноТВ.

Guardian пишет, что Турция переживает экономический спад, в стране наблюдается высокий уровень безработицы, высокая инфляции и неактивный бизнес.

«Не все гладко» и во внешней политике, продолжает газета. По словам автора статьи, «последними жертвами эгоизма» Эрдогана стали американские и европейские союзники Турции.

С США Эрдоган разругался из-за российских С-400, покупка которых, по мнению экспертов издания, была направлена на демонстрацию независимости Турции. Автор статьи напоминает, что США отменили продажу Турции истребителей F-35 и пригрозили новыми санкциями. «Оборонное ведомство Турции недосчитается 9 млрд долларов от продажи производящихся на ее территории компонентов самолета, однако НАТО может потерять больше», – предупреждает газета.

И без того непростые отношения с Европейским союзом разладились из-за миграционного кризиса. Кроме того, Анкара проигнорировала требования Кипра не бурить нефтегазовые скважины в Средиземном море на востоке от острова – эти территории Никосия считает своими.

Guardian пишет, что «известный своей агрессивностью Эрдоган за последние годы разругался со многими соседями, включая Сирию, Египет, Израиль, Саудовскую Аравию и Грецию, однако даже для него разрыв с США и ЕС на одной неделе – достижение».

Сближение Анкары с Москвой «выглядит как демонстрация Америке, что у Турции есть стратегические альтернативы», продолжает издание. «Торговля с Россией и русские туристы помогут экономике страны, а российско-иранская поддержка необходима для разрешения сирийского конфликта, даже несмотря на то, что там они занимают противоположные стороны», – пишет Guardian, добавляя, что дружба с Россией заставляет сомневаться в «благонадежности» Турции.

«Крайне непопулярный у себя на родине, оставшийся без друзей Эрдоган идет в одиночестве по опасной дороге навстречу стратегическому и политическому тупику. Остается только гадать, потащит ли он за собой Турцию», – заключает автор статьи.

Напомним, поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган называл С-400 самой сильной оборонной системой в мире. Он также заявлял, что эта сделка является важнейшим соглашением современной Турции.

По оценке западных СМИ, покупка Турцией российских систем С-400 стала «тектоническим сдвигом» в геополитике.