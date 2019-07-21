В Польше назвали причину смерти пятилетнего россиянина

Пропавший 10 июля после самоубийства отца пятилетний российский мальчик, найденный мертвым вблизи автострады недалеко от Варшавы ранее на этой неделе, был убит, сообщили в прокуратуре Польши. По данному факту ведется расследование.

«Выводы, сделанные в ходе осмотра [места обнаружения тела], указывают на то, что это было убийство», – передает ТАСС слова пресс-секретаря Окружной прокуратуры в Варшаве Лукаша Лапчиньского.

Накануне польские правоохранители обнаружили тело пропавшего российского мальчика.

Пятилетний Давид Жуковский пропал в Польше 10 июля. Его забрал и увез в неизвестном направлении 32-летний отец. В тот же вечер тело мужчины обнаружили на железнодорожных путях. Как выяснилось, отца насмерть сбил поезд. Следователи считают, что он совершил самоубийство. Мальчика поблизости не оказалось.

Ребенка искали силами польской полиции, подключили специально обученных собак, вертолет и беспилотники. В поисках участвовали военные, пожарные и добровольцы, привлекали даже экстрасенсов.

Сообщается, что отношения в семье в последнее время не складывались, супруги жили отдельно. В местной полиции было зарегистрировано заявление женщины о бытовом насилии. СМИ опубликовали сообщение, отправленное ей мужем незадолго до смерти. Мужчина угрожал, что его жена больше никогда не увидит сына.