Обнаружено тело пропавшего в Польше российского мальчика

Польские правоохранители обнаружили тело пропавшего мальчика с российским гражданством, заявил представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.

«С вероятностью и даже уверенностью можно сделать вывод, что мы нашли тело этого мальчика. Об этом свидетельствует, в частности, его одежда», – цитирует РИА «Новости» Мрожека.

Напомним, в Польше пропал пятилетний Давид Жуковский, его из города Гроджиск Мазовецкий 10 июля забрал и увез в неизвестном направлении 32-летний отец, чье тело в тот же вечер нашли на железнодорожных путях.

По информации польской прокуратуры, семья пропавшего мальчика переживала конфликт.

«Было допрошено несколько десятков свидетелей – родственников и знакомых родителей мальчика. Мать рассказала, что разговаривала с ребенком, когда тот уже находился в машине отца. Из ее свидетельств следует, что это был короткий разговор, который не вызвал ее беспокойства», – рассказал официальный представитель Окружной прокуратуры Варшавы Лукаш Лапчиньский.

По словам матери ребенка, пара рассталась за три недели перед пропажей ребенка, а в конце июня женщина подала в прокуратуру заявление об издевательствах.

По неофициальным данным, родители конфликтовали по поводу опеки над ребенком. Также знакомые семьи утверждают, что причиной конфликта была зависимость отца от азартных игр.

Между тем, ранее прокуратуре удалось найти биологические следы ребенка в машине отца, такие как кровь. При этом провести экспертизу одежды отца пока невозможно.

Ранее польская прокуратура пришла к выводу, что пропажа в Польше пятилетнего гражданина России явилась результатом спланированных действий его отца.