Путин поручил проанализировать практику возбуждения дел из-за наркотиков

Президент России Владимир Путин поручил МВД и Минздраву провести анализ практики привлечения медиков к уголовной ответственности за нарушения правил оборота наркотиков, он также дал поручение нескольким силовым ведомствам провести анализ эффективности контроля по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«МВД России совместно с Минздравом России проанализировать правоприменительную практику привлечения медицинских и фармацевтических работников к уголовной ответственности за нарушения правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, повлекшие их утрату, и при необходимости внести предложения по декриминализации указанных деяний, совершенных по неосторожности и не представляющих общественной опасности», – говорится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.

Срок выполнения поручения обозначен до 1 октября 2019 года, ответственными назначены главы ведомств Владимир Колокольцев и Вероника Скворцова.

Также Генпрокуратуре совместно со Следственным комитетом, МВД и ФСБ поручается анализ правоприменительной практики по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ.

Ведомствам поручено «принять меры, направленные на совершенствование эффективности контроля за законностью решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, дознание и предварительное следствие по указанной категории уголовных дел».

Срок исполнения поручения – до 1 октября 2019 года, ответственными назначены главы ведомств Юрий Чайка, Александр Бастрыкин, Владимир Колокольцев, Александр Бортников.

Отмечается, что поручения были назначены по итогам специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным».

Напомним, президент в ходе программы уделил особое внимание проблемам здравоохранения в целом и применения наркотиков для обезболивания в частности.