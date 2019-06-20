Что Путин сказал россиянам с глазу на глаз

В Москве состоялась 17-я Прямая линия с Владимиром Путиным. Президент отвечал на очень непростые и не всегда приятные вопросы - от уровня благосостояния до борьбы с коррупцией. Путин ответил на все и пообещал решить проблемы врачей, популярных блогеров, пожарных и даже военных летчиц.

В четверг в Москве состоялась ежегодная Прямая линия с президентом России. За 4 часа и 16 минут Владимир Путин ответил на 70 вопросов, которые задавались из зала и из регионов через прямое включение. Неоднократно президент отвечал и на СМС-вопросы, которые видел на экране. Спрашивали президента в этот раз и популярные блогеры.

Когда жить станет легче

Наиболее остро стояли вопросы, касающиеся социальной сферы. В самом начале Прямой линии президент согласился с тем, что россиянам стало тяжелее жить. «Реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет. Самый большой спад был в 2016 году. Сейчас постепенно доходы начали восстанавливаться», – сказал Путин.

«Средняя зарплата в этом году выросла до 44-45 тысяч рублей с 33,2 тысяч в 2017 году. Я хочу, чтобы на меня люди, которые сидят у телевизоров, не сердились, что у них нет таких зарплат. Это средние цифры по стране – по регионам и отраслям», – добавил глава государства.

На местах ситуация с зарплатами действительно далека от средних показателей по стране. Вопрос об этом поступил от пожарного Станислава Таукачикаса из Калининградской области, который пожаловался на низкие зарплаты в МЧС.

Таукачикас сообщил, что, будучи командиром части, он получает 16 тыс. рублей, а рядовые сотрудники получают зарплаты на уровне 12-13 тыс. рублей. Из-за этого люди вынуждены работать на двух-трех работах, не бывая дома – разрушаются семьи.

В ответ на это Путин заявил, что в МЧС сейчас действительно сложилась не лучшая ситуация: в этой сфере есть «люди в погонах», которые получают по 40 тыс. рублей, а есть те, кто получают 13-16 тыс.

В 2019 году для решения этой проблемы МЧС будет выделено больше 4 млрд рублей; еще больше 4 млрд поступят в 2020 году. Таким образом, зарплата сотрудников МЧС должна вырасти до примерно 24 тыс. рублей в 2019 году и до 32 тыс. рублей в 2020 году.

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Со схожими вопросами обратились к президенту учителя и врачи из нескольких регионов России, сетуя на то, что их уровень доходов остается ниже прожиточного минимума. Путин заявил: в таких в случаях нужно разбираться, проверять эти обращения.

«Мы довели минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума – это 11 тыс. 280 рублей. И если человек работает на полную зарплату, ему не имеют права платить меньше этой суммы. Это предмет для разбирательства соответствующей контролирующей инстанции», – указал он.

Про лекарства и наркотики

Затем тематика прямой линии перешла на обсуждение вопросов здравоохранения в целом. По словам президента, в этой отрасли у России есть три основных проблемы: это доступность первичного звена здравоохранения, дефицит специалистов и лекарственное обеспечение.

Путин отметил, что доступность первичного звена здравоохранения сократилась в 17 регионах. Кроме того, он обратил внимание на необходимость решения проблемы жилья для врачей. Также, по словам президента, только в семи регионах полностью закупаются жизненно важные лекарства, хотя федеральные деньги на лекарства в феврале были полностью перечислены в регионы. Однако проверка в Саратовской области выявила, что склады завалены лекарствами, которые не поступают к потребителям.

«Но когда мы говорим о здравоохранении, то мы должны иметь в виду, что, несмотря на проблемы – а проблем здесь много, как в любой отрасли, которая напрямую касается людей, работы с людьми и помогает людям, – в принципе отрасль развивается», – сказал глава государства.

Еще один непростой вопрос был вызван борьбой государства с наркоманией. Косвенным результатом этой борьбы стала боязнь врачей обезболивать тяжелобольных пациентов опиоидными препаратами – из-за страха попасть под ст. Уголовного кодекса 228.2, о чем в эфире рассказала руководитель Центра паллиативной медицины Анна (Нюта) Федермессер. По ее словам, уголовное дело возбуждают по этой статье за простую потерю ампулы, за то, что она закатилась под сейф и ее достали только на следующий день и так далее.

Президент предложил простое решение. «Нужно просто фиксировать утраты актом, который подписывается врачом, заведующим, главврачом. Нужно выработать систему фиксации», – сказал Путин, добавив, что попросит вице-премьера Татьяну Голикову обратить внимание на этот вопрос. Он также попросил подготовить предложения по регулированию ситуации с уголовным преследованием медиков за применение наркотиков для обезболивания.

В то же время президент выступил против смягчения самой статьи 228 об обороте наркотиков – в связи с очень большой угрозой для страны.

«У нас в этой сфере действительно много обвинительных приговоров. 26% сидельцев в России – за незаконный оборот наркотиков», – заявил Путин. – Но нужно ли либерализовать эту сферу деятельности? На мой взгляд, нет. Угроза очень велика. Если человек хранит, перевозит, транспортирует наркотики, он должен нести ответственность. Никакой либерализации не может быть».

Он добавил, что нужно также наладить контроль за правоохранительными органами. Путин напомнил, что по делу журналиста Ивана Голунова уволены два генерала, и пообещал:

«Здесь самое главное – наладить контроль. Поговорю с Генпрокуратурой, МВД. ФСБ тоже должны этой темой плотнее заняться».

Мусор как проблема советских времен

В ходе прямой линии Владимиру Путину поступил вопрос от 15-летнего блогера Кати Адушкиной – школьница спросила о ходе реализации «мусорной реформы» и ее первых результатах. Она отметила, что в России по-прежнему сохраняется проблема переработки ТКО.

Путин подчеркнул, что переработка ТКО – это большая проблема, которая «возникла не вчера», однако заниматься ей начали только два-три года назад. Президент сказал, что в год страна генерирует порядка 70 млн тонн отходов, и их переработкой в промышленных масштабах никто не занимается. Полигоны растут еще с советских времен.

По словам Путина, проблема усугубляется тем, что общество «в значительной степени превратилось в общество потребления». Также появились новые упаковки, применяется много пластика, из-за чего, например, в Тихом океане образуются мусорные острова размером со среднюю европейскую страну.

Глава государства добавил, что результаты мусорной реформы должны быть видны сразу, это «не тот случай, когда нужно оттягивать на 20 лет».

«Надеюсь, что нам удастся навести порядок в этой сфере. Я буду за этим поглядывать»

, — подчеркнул Владимир Путин.

При этом президент заявил о необходимости проверки уровня тарифов на вывоз мусора, если где-то они выросли необоснованно. «Обязательно попрошу ФАС, чтобы они обратили на это внимание», – отметил президент.

«Для молодежи проблематика экологии вообще важнее, чем для предыдущих поколений, они чувствительнее к этому», – сказала по этому поводу в интервью газете ВЗГЛЯД Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии. Она согласна с оценками о том, что много проблем с «мусорной реформой» «возникает потому, что на эту проблему десятилетиями не обращали должного внимания, у нее большая инерция».

«Обратите внимание, что вопрос задала 15-летняя девушка, блогерша. Для молодежи проблематика экологии вообще важнее, чем для предыдущих поколений, они чувствительнее к этому. Еще важно отметить, что президент прямо сказал – недопустимо устанавливать произвольные тарифы на вывоз мусора, просто повышать их без оснований. Это важный сигнал», – отметила Федорова.

Когда не хватает печатных слов

Также российский лидер затронул проблему коррупции, которая живо обсуждается не фоне новостей об уголовных делах против высокопоставленных чиновников.

«Я чувствую ответственность за это безобразие. Если бы я не чувствовал, вы бы ничего не знали», – заявил Путин, отвечая на вопрос жителей Магадана об ответственности за дела в отношении коррупционеров. Он подчеркнул, что всегда был сторонником того, что дела о коррупции надо доводить до конца и делать это гласно.

Говоря о своих эмоциях в отношении коррупционеров, награбивших огромные суммы, Путин заявил: «Иногда лучше вслух не произносить. Когда узнаешь о миллиардах, действительно нет слов, печатных во всяком случае». При этом президент подчеркнул, что число коррупционных преступлений в России снижается, в том числе благодаря последовательной борьбе с этим явлением.

В качестве своегобразного эха 90-х годов прозвучал на Прямой линии вопрос от ополченцев из Ботлиха, которые в августе 1999 года с оружием в руках противостояли напавшим на Дагестан бандам боевиков. Они попросили президента приравнять участников ополчения к ветеранам боевых действий.

Путин пообещал принять решение о статусе ополченца. Глава государства также вновь заявил, что благодарен дагестанцам, которые помогли сохранить территориальную целостность России в 1999 году. Он добавил:

«Те события я запомнил на всю жизнь и помню, как повели себя дагестанцы».

На защите страны и интернета

Путин рассказал о существенном отличии России от других великих военных держав, когда его спросили о том, «зачем по ТВ показывают так много нового вооружения, к какой войне и с каким противником нас готовят?».

«Не грех вспомнить, как говорили древние – «хочешь мира – готовьтесь к войне». Можно вспомнить еще одно изречение – «Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую», – сказал в ответ президент.

Путин отметил, что Россия не является лидером по расходам на вооружение. Нас опережают не только США и Китай, но и Саудовская Аравия, Британия, Франция и Япония, а РФ находится на седьмом месте.

«Россия – единственная великая военная держава, которая сокращает военные расходы». Несмотря на это, «мы обеспечиваем не только военный и ядерный паритет, но и оказываемся на 2-3 шага впереди», сказал Путин, пояснив, что имеет ввиду достижения в создании гиперзвуковой ракетной техники.

«Это то обстоятельство, которое должно вызывать гордость и уважение к людям, работающим в оборонке и занимающимся военным планированием», – заявил президент.

Вопрос обороны страны был неожиданным образом рассмотрен и с точки зрения ее нового аспекта – кибербезопасности. Так, известный влогер Амиран Сардаров спросил президента, не предполагает ли закон о надежном Рунете введения каких-либо ограничений и изоляции России от мировой Сети.

«Речь не идет об ограничениях в Интернете. Вот США приняли решение по Huawei и ограничили деятельность компании. Сейчас большинство серверов – за границей. Надеюсь, до этого не дойдет, но если предположить, что эти серверы будут отключаться или подвергаться какому-то воздействию, мы должны будем обеспечить надежное функционирование Рунета», – объяснил президент.

Он подчеркнул, что никаких ограничений вводить не планируется – наоборот, закон призван обеспечить суверенность и возможность работать в Сети всем россиянам.

Сардаров задал непраздный вопрос для его аудитории, отметил руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

«Это вопрос, который задает любой человек, работающий в онлайн-сфере»,

– сказал социолог в интервью газете ВЗГЛЯД. В целом участие популярных блогеров в прямой линии с Путиным он считает удачным ходом.

Кирьян считает закономерным подключение к Прямой линии известных блогеров, обладающих миллионной аудиторией подписчиков. Да и сам формат прямой линии постоянно меняется – появляются новые каналы связи, отметил эксперт.

«Блогеры – это люди с большой органической аудиторией. Если вы включаете их в прямую линию, вы расширяете аудиторию не только с точки зрения просмотров во время трансляции, но и с точки зрения интенсивности обсуждения в соцсетях», – считает Кирьян.

На обострившуюся проблему фейковых новостей в Сети обратил внимание Путина блогер и переводчик Дмитрий Пучков (Гоблин). Блогер предложил ввести уголовную ответственность за распространение фейков, напомнив, что ранее за заведомо ложные сообщения не было никакой ответственности, а сейчас введено лишь административное наказание.

«Мы посмотрим, давайте вместе, на правоприменительную практику, как это реализуется в жизни, а потом уже можно будет сделать вывод о том, достаточно этого, или нужно здесь что-то сделать дополнительно», – подчеркнул президент.

Уже после эфира Пучков признался газете ВЗГЛЯД, что доволен ответом президента. «Ответ взвешенный. Юридически грамотный», – сказал он.

Зеленый свет женщинам-истребителям

Были в рамках Прямой линии упомянуты и такие проблемы, в положительном и скором решении которых не приходится сомневаться.

В ответ на просьбу граждан Украины, проживающих в России, Путин пообещал упрощение процедуры получения ими российского гражданства.

«Есть проблемы, что от граждан Украины требуют получение каких-то документов, которые они могут получить только на Украине. Это замкнутый круг, поэтому я посмотрю, какие нужно внести корректировки, дополнения в нормативную базу, чтобы вопрос решался по сути, а не по бумажкам, которые невозможно исполнить», – сказал президент.

Будут рассмотрены корректировки в нормативную базу,

«чтобы и для других граждан Украины, находящихся на территории России, этот процесс был максимально либеральным».

Но самое позитивное настроение у многомиллионной аудитории, похоже, вызвал вопрос от девушек-курсанток Краснодарского высшего военного авиационного училища.

«Будем ли мы иметь возможность осваивать другие роды авиации, кроме военно-транспортной – штурмовые, истребительные?» – спросила курсант Алла Самкова у Путина. «Я надеюсь, ваша замечательная коса поместится в шлемофон. Никаких других препятствий для того, чтобы вы служили в истребительной авиации, я не вижу», – пошутил Путин, добавив, что для этого нет никаких физиологических ограничений.



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