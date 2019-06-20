Путин назвал три основные проблемы здравоохранения в России

Президент Владимир Путин в рамках прямой линии перечислил три основные проблемы, с которыми сталкиваются россияне в сфере здравоохранения.

В ходе прямой линии жительница города Рославль Смоленской области пожаловалась на нехватку специалистов в детской поликлинике. О такой же проблеме сообщили пациенты онкологического центра в Псковской области и жители поселка Маук Челябинской области.

Путин обозначил три основные проблемы здравоохранения в России. По его словам, это доступность первичного звена здравоохранения, дефицит специалистов и лекарственное обеспечение.

В частности, Путин отметил, что доступность первичного звена здравоохранения сократилась в 17 регионах. Кроме того, Путин обратил внимание на необходимость решения проблемы жилья для врачей.

«Врач в одном из регионов сейчас обозначила одну из существенных проблем – жилье. Мы из федерального бюджета выплачивает деньги – миллионы, а жильем должны заниматься региональные местные власти. Мы много раз об этом говорили, и они должны предусмотреть деньги в своих бюджетах на эти цели, иначе, конечно, люди будут уезжать», – сказал Путин, передает ТАСС.

Президент также отметил, что заработные платы медицинских работников в целом по России растут, но все еще остаются регионы, где зарплаты очень маленькие. «Действительно, существует до сих пор дефицит – специалистов 25 тыс., средний медицинский персонал – 130 тыс. И одна из ключевых задач в этом смысле – это, конечно, повышение уровня заработных плат. Я слышал сейчас, что заработные платы низкие. В целом по стране они растут – у врачей в этом году уже они выросли на 5% и где-то чуть-чуть не догоняют 77 тыс. рублей. Это в целом по стране – Москва, Санкт-Петербург, где большие заработные платы. А есть регионы, где очень маленькие заработные платы, и нам, безусловно, надо это выравнивать», – сказал Путин.

Также, по словам президента, только в семи регионах России полностью закупаются жизненно важные лекарства, хотя федеральные деньги на лекарства в феврале были полностью перечислены в регионы. Так, проверка в Саратовской области выявила, что склады завалены лекарствами, которые не поступают к потребителям.

«Часть жизненно важных препаратов закупается в регионах, но, к сожалению, только в семи из них – по полному списку, во всех остальных список этих жизненно важных и необходимых лекарств сокращается, просто не закупается. Здесь, наверное, много причин, но руководителям регионов я хотел бы сказать это особо: они должны понимать, в чем и где находятся приоритеты», – сказал глава государства.

В то же время президент отметил, что несмотря на проблемы, отрасль развивается. «Когда мы говорим о здравоохранении, то мы должны иметь в виду, что, несмотря на проблемы – а проблем здесь много, как в любой отрасли, которая напрямую касается людей, работы с людьми и помогает людям, – в принципе отрасль развивается», – сказал глава государства.

Так, по словам президента, в России в два раза увеличены закупки препаратов для борьбы с онкологическими заболеваниями.