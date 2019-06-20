Путин оценил возможность возврата к социализму

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, возможен ли возврат страны к социализму.

Путин сам зачитал вопрос. «Вы сказали, что назад дороги к социализму нет, а капитализм ничего не дал. Почему тогда не спросили людей?».

«Людей спрашивали. В начале 90-х годов. И несмотря на то, что 74% проголосовало за сохранение СССР, потом об этом не вспомнили. Представители народа в РСФСР потом проголосовали за роспуск», – заявил Путин.

Он указал, что вопрос, видимо, задал сторонник левых взглядов, однако именно компартия распустила его.

«Возможен ли возврат? Социализм в полном объеме – маловероятно. Страна другая стала. Это возможно только через очень тяжелые внутренние конфликты. Нам они нужны? Политические силы таких взглядов могут контролировать страну, я этого не исключаю. Они могут завоевать симпатию людей и закрепиться в верхних эшелонах власти. Но будет ли это хорошо? Я не знаю», – сказал Путин.

По его словам, одно дело – все национализировать, другое дело, чтобы это хорошо работало.

«Элементы госвлияния и госрегулирования есть и сейчас. Это отдельная дискуссия», – подытожил Путин.