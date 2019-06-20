Путин не видит проблем в службе женщин в истребительной и штурмовой авиации

Девушки-курсантки Краснодарского высшего военного авиационного училища спросили в ходе прямой линии у президента Владимира Путина, смогут ли их допускать до полетов в истребительной и штурмовой авиации.

«Будем ли мы иметь возможность осваивать другие роды авиации, кроме военно-транспортной – штурмовые, истребительные?» – спросила курсант Алла Самкова у Путина.

«Я надеюсь, ваша замечательная коса поместится в шлемофон. Никаких других препятствий для того, чтобы вы служили в истребительной авиации, я не вижу», – пошутил Путин.

Он добавил, что нет никаких физиологических ограничений.

«Единственное, просил бы подумать о штурмовой авиации. Нагрузки невероятные. Когда я летал на истребителях и на штурмовиках – истребительная, да, это авиационные комплексы сейчас, которые требуют профессиональной подготовки. Девушки могут это освоить, почему нет. А штурмовая, где пилоты следят за полем боя, нагрузка постоянная – вверх-вниз, вверх-вниз. Все, что двигается – только пальцы, такая нагрузка! Как они это делают – я удивляюсь. Поэтому освойте сначала другое, потом переходите к штурмовикам», – сказал Путин.

Президент отметил, что нужно поговорить с медиками и специалистами на этот счет.

«Повторяю третий раз: никаких ограничений для девушек в армии нет», – сказал Путин.

Главред RT Маргарита Симоньян в своем Telegram также отметила косы девушек-курсантов: «У краснодарочек поразительно одинаковые косы».