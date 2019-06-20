Путин объяснил необходимость закона о надежном Рунете

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной «Прямой линии» заявил, что закон об устойчивой работе российского сегмента Интернета не предполагает введения ограничений.

Соответствующую обеспокоенность выразил известный влогер Амиран Сардаров, закончивший свою реплику заявлением о том, что у него якобы «самая вкусная шаурма в Москве».

«Речь не идет об ограничениях в Интернете. Вот США приняли решение по Huawei и ограничили деятельность компании. Сейчас большинство серверов – за границей. Надеюсь, до этого не дойдет, но если предположить, что эти серверы будут отключаться или подвергаться какому-то воздействию, мы должны будем обеспечить надежное функционирование Рунета», - объяснил президент.

Он подчеркнул, что никаких ограничений вводить не планируется - наоборот, закон призван обеспечить суверенность и возможность работать в Сети всем россиянам.

«За приглашение спасибо большое», - добавил Путин, комментируя реплику о «самой вкусной шаурме».

Амиран Сардаров - известный видеоблогер, автор YouTube-канала «Дневник Хача». 33 года, более 7 миллионов подписчиков

Президент Владимир Путин подписал 1 мая закон, направленный на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Документ был подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре прошлого года Стратегии национальной кибербезопасности США. Законом, в частности, предусматривается, что операторов связи освободят от обязанности ограничивать доступ к сайтам с запрещенными данными, если они установят техсредства противодействия угрозам.