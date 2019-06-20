Путин поручил решить вопрос дагестанских ополченцев

Президент Владимир Путин в рамках прямой линии поручил правительству приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, сражавшихся с боевиками на Северном Кавказе.

Ополченец из дагестанского Ботлиха, который в августе 1999 года с оружием в руках противостоял вторгшимся в Дагестан бандам боевиков, попросил президента приравнять участников ополчения к ветеранам боевых действий.

«Мы видели здесь раненых, погибших ополченцев. Но до сих пор нет статуса ополченцев, участников боевых действий. Я бы попросил вас, Владимир Владимирович, разрешите этот вопрос. Не ради нас, а ради будущего Дагестана, России и наших внуков», – обратился житель Дагестана к президенту.

Также житель Ботлиха попросил Путина разрешить поднять бокал «за ваше здоровье, за победу».

Президент в ответ подчеркнул, что нельзя забыть Цумагинский район, где местные жители не пропустили боевиков, и другие пункты, в которых народ защищал себя и всю страну от международных банд. «Те события я запомнил на всю жизнь и помню, как повели себя дагестанцы», – ответил президент.

Вспоминая о событиях в селе Ботлих, где в 1999 году случилось вторжение боевиков, Путин сказал: «Ко мне тогда обратились и сказали – не может Россия защитить нас, тогда дайте нам оружие. ... Или подходили люди, спрашивали, почему не бьет артиллерия, и командиры наши отвечали – жалко, там ведь дома ваши. И ответ был: Не жалко, бейте».

Путин пообещал жителям Ботлиха, боровшимся с боевиками, принять решение о статусе ополченца, приравняв их к участникам боевых действий.

«Нужно это решение принять, делается это не сложно. Нужно просто внести членов ополчения в соответствующий лист действующего в России закона, который позволит сразу же приравнять вас и ваших боевых товарищей по ополчению к ветеранам военных действий. Поручаю правительству сделать это и сделать как можно быстрее», – заявил президент, передает РИА «Новости».

Глава государства также заявил, что благодарен дагестанцам, которые помогли сохранить территориальную целостность России в 1999 году.

В августе 1999 года в Дагестан вторглись банды боевиков под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба, тогда на помощь противостоящим боевикам российским войскам пришли отряды ополченцев, сформированные из местных жителей.